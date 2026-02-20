Рейтинг@Mail.ru
Зеленский больше не легитимен, заявил эксперт - РИА Новости, 20.02.2026
04:58 20.02.2026
Зеленский больше не легитимен, заявил эксперт
Зеленский больше не легитимен, заявил эксперт - РИА Новости, 20.02.2026
Зеленский больше не легитимен, заявил эксперт
Владимир Зеленский после истечения срока полномочий утратил легитимность и при этом позволяет себе скандальные заявления и давление на руководителей стран... РИА Новости, 20.02.2026
в мире
венгрия
украина
мюнхен
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
венгрия
украина
мюнхен
в мире, венгрия, украина, мюнхен, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Мюнхен, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз
Зеленский больше не легитимен, заявил эксперт

Политолог Поппель: Зеленский больше не легитимен

© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Владимир Зеленский после истечения срока полномочий утратил легитимность и при этом позволяет себе скандальные заявления и давление на руководителей стран Европейского союза, заявил РИА Новости австрийский политолог Патрик Поппель.
"Это огромный скандал, что бывший президент Украины - иначе его уже и назвать нельзя, потому что он больше не избран - продолжает оказывать давление на отдельных глав государств и правительств стран ЕС", - сказал он.
20 ноября 2025, 16:10
НАБУ должно возбудить уголовное дело против Зеленского, считает Азаров
20 ноября 2025, 16:10
По словам собеседника агентства, особенно заметно это на примере Венгрии. Однако в западном информационном пространстве эти вопросы не выносятся на публичное обсуждение.
Эксперт задался вопросом, какими возможностями располагает украинское руководство, если может "просто так выступать против отдельных стран ЕС". Он назвал происходящее "очень опасной" тенденцией и "крайне опасным развитием событий".
Ранее на конференции в Мюнхене нелегитимный в своём статусе Зеленский сделал ряд резких высказываний в адрес России и европейских партнёров. Так, например, он допустил персональные выпады в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
28 ноября 2025, 20:44
Медведев заявил о нелегитимности Зеленского и крахе его системы
28 ноября 2025, 20:44
 
В миреВенгрияУкраинаМюнхенВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
