Зеленский больше не легитимен, заявил эксперт

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Владимир Зеленский после истечения срока полномочий утратил легитимность и при этом позволяет себе скандальные заявления и давление на руководителей стран Европейского союза, заявил РИА Новости австрийский политолог Патрик Поппель.
По словам собеседника агентства, особенно заметно это на примере Венгрии. Однако в западном информационном пространстве эти вопросы не выносятся на публичное обсуждение.
Эксперт задался вопросом, какими возможностями располагает украинское руководство, если может "просто так выступать против отдельных стран ЕС". Он назвал происходящее "очень опасной" тенденцией и "крайне опасным развитием событий".
Ранее на конференции в Мюнхене нелегитимный в своём статусе Зеленский сделал ряд резких высказываний в адрес России и европейских партнёров. Так, например, он допустил персональные выпады в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
