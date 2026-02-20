Зеленский больше не легитимен, заявил эксперт

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Владимир Зеленский после истечения срока полномочий утратил легитимность и при этом позволяет себе скандальные заявления и давление на руководителей стран Европейского союза, заявил РИА Новости австрийский политолог Патрик Поппель.

Эксперт задался вопросом, какими возможностями располагает украинское руководство, если может "просто так выступать против отдельных стран ЕС". Он назвал происходящее "очень опасной" тенденцией и "крайне опасным развитием событий".