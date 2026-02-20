https://ria.ru/20260220/zakharova-2075676393.html
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о бойкоте Паралимпиады
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о бойкоте Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о бойкоте Паралимпиады
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание МИД Украины о бойкоте Паралимпийских игр, заявила, что Киев пытается... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T10:07:00+03:00
2026-02-20T10:07:00+03:00
2026-02-20T10:16:00+03:00
украина
киев
россия
мария захарова
паралимпийские игры
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
киев
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание МИД Украины о бойкоте Паралимпийских игр, заявила, что Киев пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности.
"Киевский режим пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности", - сказала она.
МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.