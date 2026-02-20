Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о бойкоте Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 20.02.2026 (обновлено: 10:16 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/zakharova-2075676393.html
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о бойкоте Паралимпиады
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о бойкоте Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о бойкоте Паралимпиады
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание МИД Украины о бойкоте Паралимпийских игр, заявила, что Киев пытается... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T10:07:00+03:00
2026-02-20T10:16:00+03:00
украина
киев
россия
мария захарова
паралимпийские игры
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260219/peskov-2075551332.html
украина
киев
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
украина, киев, россия, мария захарова, паралимпийские игры, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, Паралимпийские игры, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о бойкоте Паралимпиады

Захарова: Киев пытается растоптать принципы олимпизма и основы человечности

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание МИД Украины о бойкоте Паралимпийских игр, заявила, что Киев пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности.
"Киевский режим пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности", - сказала она.
МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Песков надеется, что Международный паралимпийский комитет выдержит давление
19 февраля, 17:41
 
УкраинаКиевРоссияМария ЗахароваПаралимпийские игрыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала