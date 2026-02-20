Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о бойкоте Паралимпиады

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание МИД Украины о бойкоте Паралимпийских игр, заявила, что Киев пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности.

"Киевский режим пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности", - сказала она.

МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.