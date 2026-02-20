Рейтинг@Mail.ru
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 65-летием основания АПН
13:09 20.02.2026
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 65-летием основания АПН
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 65-летием основания АПН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила всех сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" с 65-летием со дня основания Агентства печати... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:09:00+03:00
2026-02-20T13:11:00+03:00
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 65-летием основания АПН

Захарова поздравила сотрудников МИА "Россия сегодня" с 65-летием основания АПН

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила всех сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" с 65-летием со дня основания Агентства печати "Новости" (АПН), пожелав успехов в работе и воспитании новых поколений журналистов-международников.
"Поздравляю Вас и всех сотрудников МИА "Россия сегодня" с 65-летим со дня основания Агентства печати "Новости", которое по праву занимает особое место в истории отечественной и мировой журналистики", - говорится в поступившем на имя генерального директора Дмитрия Киселева документе.
Логотип Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Руководители "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
23 сентября 2025, 14:00
Она отметила, что Агентство печати "Новости", продолжая славные профессиональные традиции Совинфороюро, на протяжении десятилетий играло ведущую роль в освещении событий в СССР и за рубежом, внося важный вклад в укрепление взаимопонимания, доверия и дружбы между народами.
"В стенах Агентства трудились лучшие представители отечественных СМИ, а также талантливые зарубежные писатели и общественные деятели", - добавила Захарова.
Она подчеркнула, что именно в АПН были заложены высочайшие стандарты политической журналистики, которые уже в наши дни успешно претворяются в жизнь медиагруппой "Россия сегодня".
"Ценим Ваш ответственный подход к делу и высокий профессионализм. Желаем дальнейших успехов в работе и воспитании новых поколений журналистов-международников", - заключила Захарова.
Агентство печати "Новости" было создано 21 февраля 1961 года.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Посольство КНР отметило вклад "России сегодня" в российско-китайские связи
30 января, 19:38
 
