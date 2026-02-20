Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 65-летием основания АПН

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила всех сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" с 65-летием со дня основания Агентства печати "Новости" (АПН), пожелав успехов в работе и воспитании новых поколений журналистов-международников.

Она подчеркнула, что именно в АПН были заложены высочайшие стандарты политической журналистики, которые уже в наши дни успешно претворяются в жизнь медиагруппой "Россия сегодня".