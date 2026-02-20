Рейтинг@Mail.ru
Захарян впервые после травмы вошел в заявку "Реал Сосьедад" на матч - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
16:36 20.02.2026 (обновлено: 16:49 20.02.2026)
Захарян впервые после травмы вошел в заявку "Реал Сосьедад" на матч
Захарян впервые после травмы вошел в заявку "Реал Сосьедад" на матч
Российских полузащитник Арсен Захарян вошел в заявку "Реал Сосьедад" на матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу против "Овьедо", сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
спорт, испания, чемпионат испании по футболу, арсен захарян, реал сосьедад
Футбол, Спорт, Испания, Чемпионат Испании по футболу, Арсен Захарян, Реал Сосьедад
Захарян впервые после травмы вошел в заявку "Реал Сосьедад" на матч

Российский футболист Захарян вернулся в заявку "Реал Сосьедад" после травмы

© Фото : пресс-служба клуба "Реал Сосьедад"Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян
Российский полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : пресс-служба клуба "Реал Сосьедад"
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российских полузащитник Арсен Захарян вошел в заявку "Реал Сосьедад" на матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу против "Овьедо", сообщается в аккаунте клуба в соцсети X.
Встреча пройдет в субботу на стадионе "Реал Сосьедад" и начнется в 16:00 мск. Захарян вошел в заявку впервые после травмы. Спортсмен выбыл в середине января из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце и пропустил семь матчей.
Захаряну 22 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом.
"Реал Сосьедад" с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Полузащитник Монако Александр Головин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Головину сохранили дисквалификацию на один матч Лиги 1
ФутболСпортИспанияЧемпионат Испании по футболуАрсен ЗахарянРеал Сосьедад
 
