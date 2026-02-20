https://ria.ru/20260220/zaharjan-2075808117.html
Захарян впервые после травмы вошел в заявку "Реал Сосьедад" на матч
Российских полузащитник Арсен Захарян вошел в заявку "Реал Сосьедад" на матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу против "Овьедо", сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
