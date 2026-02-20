Семь миллиардов рублей задолженности по зарплатам взыскали в 2025 году

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Судебные приставы взыскали 7,6 миллиарда рублей задолженности по зарплатам в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.

"В результате мер, принимаемых судебными приставами-исполнителями, задолженность по заработной плате взыскана полностью или частично в рамках 81,6% исполнительных производств. Взысканная сумма составила 7,6 миллиарда рублей", - сказали в ведомстве.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе, в 2025 году под контролем судебных приставов-исполнителей ликвидировано почти 750 незаконных свалок, 55 полигонов твердых бытовых отходов. Исполнено почти 1,8 тысячи судебных решений о сносе незаконно возведенных строений.