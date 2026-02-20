https://ria.ru/20260220/zadolzhennost-2075818426.html
Семь миллиардов рублей задолженности по зарплатам взыскали в 2025 году
Судебные приставы взыскали 7,6 миллиарда рублей задолженности по зарплатам в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. РИА Новости, 20.02.2026
Судебные приставы взыскали 7,6 млрд руб задолженности по зарплатам в 2025 году