Евраев презентовал инвестпотенциал Ярославской области в СберСити - РИА Новости, 20.02.2026
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
11:42 20.02.2026
Евраев презентовал инвестпотенциал Ярославской области в СберСити
Евраев презентовал инвестпотенциал Ярославской области в СберСити - РИА Новости, 20.02.2026
Евраев презентовал инвестпотенциал Ярославской области в СберСити
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев презентовал инвестиционный потенциал региона на площадке СберСити в Москве, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.02.2026
ярославская область
ярославская область
москва
михаил евраев
сбер
ярославская область
москва
ярославская область, москва, михаил евраев, сбер
Ярославская область, Ярославская область, Москва, Михаил Евраев, Сбер
Евраев презентовал инвестпотенциал Ярославской области в СберСити

Ярославский губернатор Евраев презентовал инвестпотенциал региона в СберСити

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев презентовал инвестиционный потенциал региона на площадке СберСити в Москве
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев презентовал инвестиционный потенциал региона на площадке СберСити в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : пресс- служба Сбера
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев презентовал инвестиционный потенциал региона на площадке СберСити в Москве
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев презентовал инвестиционный потенциал региона на площадке СберСити в Москве, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что накануне на площадке СберСити состоялась презентация инвестиционного потенциала Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев рассказал инвесторам о ключевых проектах в сферах туризма, сельского хозяйства, промышленности, строительства и культуры и о созданных в регионе комфортных условиях для ведения и развития бизнеса.
Евраев поблагодарил организаторов за подготовку этой встречи с инвесторами, деловыми партнерами, представителями финансового и экспертного сообщества.
"Для нас это возможность представить регион, его экономический потенциал, инвестиционные ниши и конкретные проекты, которые сегодня открыты для бизнеса. Главная цель таких встреч – показать, что Ярославская область открыта для партнерства, у нас есть понятные правила, подготовленные площадки, меры поддержки и реальные проекты, в которые можно и нужно заходить. Мы – территория развития. Готовы к дальнейшим встречам и переговорам", - цитирует Евраева пресс-служба.
В своем выступлении губернатор отметил, что ключевым партнером Ярославской области в реализации масштабных инфраструктурных, социальных и цифровых проектов выступает Сбер. В числе важнейших направлений сотрудничества – туризм. В этой отрасли Ярославская область – один из лидеров страны.
Вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов подчеркнул, что партнерство банка с Ярославской областью – это системная работа и долгосрочные инвестиции в качество жизни людей.
"Мы участвуем в проектах, которые действительно меняют среду: строим и модернизируем социальные объекты, развиваем транспортную инфраструктуру, внедряем цифровые решения в медицине и образовании. Серьезную поддержку получает и экономика региона: только за 2025 год объем кредитования бизнеса со стороны Сбера превысил 102 миллиарда рублей", - цитирует Титова пресс-служба областного правительства.
Еще одна ключевая роль банка, по словам Титова, – быть связующим звеном между регионом и бизнесом.
"Именно поэтому мы выступили организаторами сегодняшней презентации инвестиционного потенциала, создав пространство для прямого и предметного диалога правительства Ярославской области с деловыми партнерами. Для нас важно, что регион мыслит стратегически и видит в Сбере не просто финансового партнера, а технологического интегратора и надежного посредника, способного усиливать компетенции правительства в интересах каждого жителя", - подчеркнул Титов.
Ярославский губернатор рассказал в Москве о достижениях АПК региона - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Ярославский губернатор рассказал в Москве о достижениях АПК региона
19 февраля, 17:52
 
Ярославская областьЯрославская областьМоскваМихаил ЕвраевСбер
 
 
