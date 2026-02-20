Евраев презентовал инвестпотенциал Ярославской области в СберСити

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев презентовал инвестиционный потенциал региона на площадке СберСити в Москве, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что накануне на площадке СберСити состоялась презентация инвестиционного потенциала Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев рассказал инвесторам о ключевых проектах в сферах туризма, сельского хозяйства, промышленности, строительства и культуры и о созданных в регионе комфортных условиях для ведения и развития бизнеса.

Евраев поблагодарил организаторов за подготовку этой встречи с инвесторами, деловыми партнерами, представителями финансового и экспертного сообщества.

"Для нас это возможность представить регион, его экономический потенциал, инвестиционные ниши и конкретные проекты, которые сегодня открыты для бизнеса. Главная цель таких встреч – показать, что Ярославская область открыта для партнерства, у нас есть понятные правила, подготовленные площадки, меры поддержки и реальные проекты, в которые можно и нужно заходить. Мы – территория развития. Готовы к дальнейшим встречам и переговорам", - цитирует Евраева пресс-служба.

В своем выступлении губернатор отметил, что ключевым партнером Ярославской области в реализации масштабных инфраструктурных, социальных и цифровых проектов выступает Сбер. В числе важнейших направлений сотрудничества – туризм. В этой отрасли Ярославская область – один из лидеров страны.

Вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов подчеркнул, что партнерство банка с Ярославской областью – это системная работа и долгосрочные инвестиции в качество жизни людей.

"Мы участвуем в проектах, которые действительно меняют среду: строим и модернизируем социальные объекты, развиваем транспортную инфраструктуру, внедряем цифровые решения в медицине и образовании. Серьезную поддержку получает и экономика региона: только за 2025 год объем кредитования бизнеса со стороны Сбера превысил 102 миллиарда рублей", - цитирует Титова пресс-служба областного правительства.

Еще одна ключевая роль банка, по словам Титова, – быть связующим звеном между регионом и бизнесом.