Отношения России и Японии свелись к нулю, заявил Песков

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Отношения России и Японии сегодня сведены к нулю, никакого диалога не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас, в настоящий момент, отношения наши сведены к нулю. Никакого диалога не ведется", - сказал он журналистам, комментируя состояние отношений между Россией и Японией на сегодняшний день.