Экс-главу Сергиева Посада и его жену будут судить по делу об аферах
17:03 20.02.2026
Экс-главу Сергиева Посада и его жену будут судить по делу об аферах
Экс-главу Сергиева Посада и его жену будут судить по делу об аферах
Завершено расследование уголовного дела экс-главы Сергиева Посада, его супруги и еще девяти их соучастников, обвиняемых в мошенничестве и взяточничестве, дело... РИА Новости, 20.02.2026
2026
сергиев посад, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу Сергиева Посада и его жену будут судить по делу об аферах

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела экс-главы Сергиева Посада, его супруги и еще девяти их соучастников, обвиняемых в мошенничестве и взяточничестве, дело передано в суд, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Сергиево-Посадского городского округа, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества, превышении должностных полномочий и получении взятки (ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Супруга бывшего градоначальника обвиняется в мошенничестве и еще девять человек - в посредничестве в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала она.
Экс-главу пермской колонии осудили за взятку
Вчера, 14:29
Экс-главу пермской колонии осудили за взятку
Вчера, 14:29
По данным следствия, с 2018 по 2024 год глава округа с директором МФЦ Сергиево-Посадского городского округа фиктивно трудоустроили граждан, а их зарплату присвоили. При помощи замдиректора МФЦ и сотрудника администрации было трудоустроено восемь человек, благодаря чего из казны похищено более 18 миллионов рублей.
Кроме этого, глава городского округа получил от директора муниципального бюджетного учреждения часть взятки на 600 тысяч рублей из оговоренных 1,2 миллиона рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Также установлено, что фигурант с супругой совершили мошенничество на 1,1 миллиона рублей, получая зарплату с 2022 по 2024 год за фиктивно трудоустроенного знакомого.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила она.
Врадий пояснила, что дело против экс-директора МФЦ на стадии предварительного расследования было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. В январе 2026 года женщина была осуждена на три года лишения свободы.
Тверской районный суд города Москвы в августе 2024 года арестовал главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова, сообщала подмосковная прокуратура. До этого под стражду отправили руководительницу МФЦ.
В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО
11 февраля, 10:20
В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО
11 февраля, 10:20
 
Сергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
