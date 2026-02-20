Рейтинг@Mail.ru
В Музее Победы открылась выставка "Время героев"
18:02 20.02.2026
В Музее Победы открылась выставка "Время героев"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выставка "Время героев" открылась в филиале Музея Победы на Поклонной горе, открытие приурочено ко Дню защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, передает корреспондент РИА Новости.
Музей Победы совместно с РИА Новости создали выставку, посвященную российским воинам - героям специальной военной операции в преддверии Дня защитника Отечества.
Посетители могут познакомиться с фотографическим проектом "Время героев" в филиале музея на Поклонной горе - в музее "Главные оружейные реликвии армии" (музей "Г.О.Р.А.")
В планшетную экспозицию вошли портреты героев, снятые в местах, которые связаны с их текущей профессиональной деятельностью. Фотографии сделаны в Москве, Подмосковье, Тюмени, Волгограде, Самаре, Уфе и других городах. Дополняют выставку репортажные фотографии, сделанные во время парада на Красной площади в Москве.
Так, вниманию посетителей представлены снимки фотокорреспондентов РИА Новости Станислава Красильникова, Владимира Астапковича, Григория Сысоева, Алексея Никольского, Кристины Кормилицыной, Александра Кряжева, Кирилла Браги, Кирилла Зыкова, Евгения Биятова и других.
Выставка будет работать в филиале Музея Победы до апреля 2026 года.
