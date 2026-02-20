https://ria.ru/20260220/vystavka-2075839674.html
В Музее Победы открылась выставка "Время героев"
В Музее Победы открылась выставка "Время героев" - РИА Новости, 20.02.2026
В Музее Победы открылась выставка "Время героев"
Выставка "Время героев" открылась в филиале Музея Победы на Поклонной горе, открытие приурочено ко Дню защитника Отечества, который отмечается в России 23... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:02:00+03:00
2026-02-20T18:02:00+03:00
2026-02-20T18:02:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
тюмень
владимир астапкович
григорий сысоев
алексей никольский
музей победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776514733_0:0:2618:1472_1920x0_80_0_0_32ff2c7b28d540e9742fc070ac44f457.jpg
https://ria.ru/20250220/vystavka-2000639450.html
https://ria.ru/20250223/prazdnik-2000996259.html
москва
московская область (подмосковье)
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776514733_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_2778d38046801fc9ae34fd0cbd49e942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), тюмень, владимир астапкович, григорий сысоев, алексей никольский, музей победы
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Тюмень, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Алексей Никольский, Музей Победы
В Музее Победы открылась выставка "Время героев"
В Музее Победы открылась выставка "Время героев" ко Дню защитника Отечества
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выставка "Время героев" открылась в филиале Музея Победы на Поклонной горе, открытие приурочено ко Дню защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, передает корреспондент РИА Новости.
Музей Победы
совместно с РИА Новости создали выставку, посвященную российским воинам - героям специальной военной операции в преддверии Дня защитника Отечества.
Посетители могут познакомиться с фотографическим проектом "Время героев" в филиале музея на Поклонной горе - в музее "Главные оружейные реликвии армии" (музей "Г.О.Р.А.")
В планшетную экспозицию вошли портреты героев, снятые в местах, которые связаны с их текущей профессиональной деятельностью. Фотографии сделаны в Москве
, Подмосковье
, Тюмени
, Волгограде
, Самаре
, Уфе
и других городах. Дополняют выставку репортажные фотографии, сделанные во время парада на Красной площади в Москве.
Так, вниманию посетителей представлены снимки фотокорреспондентов РИА Новости Станислава Красильникова, Владимира Астапковича, Григория Сысоева, Алексея Никольского, Кристины Кормилицыной, Александра Кряжева, Кирилла Браги, Кирилла Зыкова, Евгения Биятова и других.
Выставка будет работать в филиале Музея Победы до апреля 2026 года.