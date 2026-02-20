Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, почему на выходных нельзя отсыпаться за всю неделю - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/vykhodnye-2075646539.html
Врач рассказала, почему на выходных нельзя отсыпаться за всю неделю
Врач рассказала, почему на выходных нельзя отсыпаться за всю неделю - РИА Новости, 20.02.2026
Врач рассказала, почему на выходных нельзя отсыпаться за всю неделю
Режим сна рекомендуется соблюдать в течение всей недели и не увеличивать в выходные дни время подъема более чем на два часа во избежание "социального джетлага", РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T03:27:00+03:00
2026-02-20T03:27:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840333752_0:1411:2049:2563_1920x0_80_0_0_72abd45e64c966fabcfc82b9e0fde477.jpg
https://ria.ru/20250518/vrach-2017640370.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840333752_0:1219:2049:2755_1920x0_80_0_0_c5873efd586e8e65b7319727b5e13662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Врач рассказала, почему на выходных нельзя отсыпаться за всю неделю

РИА Новости: на выходных нельзя отсыпаться, чтобы избежать социальный джетлаг

© Pexels/Vlada KarpovichСпящая девушка
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Pexels/Vlada Karpovich
Спящая девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Режим сна рекомендуется соблюдать в течение всей недели и не увеличивать в выходные дни время подъема более чем на два часа во избежание "социального джетлага", рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Запастись впрок можно, как показывают исследования, но лучше придерживаться одного режима, в выходные не увеличивать время подъема более чем на два часа во избежание "социального джетлага", – рассказала Магомедова.
Социальный джетлаг — это рассогласование между биологическими ритмами организма и социальным графиком жизни (работа/учеба), которое выражается в разнице времени сна в будни и выходные. Это состояние приводит к хронической усталости, сонливости, снижению продуктивности, раздражительности и проблемам с концентрацией, похожим на эффект от смены часовых поясов.
Девушка спит с пультом от телевизора - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Врач-невролог рассказал, как обеспечить качественный сон
18 мая 2025, 03:08
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала