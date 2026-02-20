https://ria.ru/20260220/vykhodnye-2075646539.html
Врач рассказала, почему на выходных нельзя отсыпаться за всю неделю
Врач рассказала, почему на выходных нельзя отсыпаться за всю неделю
МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Режим сна рекомендуется соблюдать в течение всей недели и не увеличивать в выходные дни время подъема более чем на два часа во избежание "социального джетлага", рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Запастись впрок можно, как показывают исследования, но лучше придерживаться одного режима, в выходные не увеличивать время подъема более чем на два часа во избежание "социального джетлага", – рассказала Магомедова.
Социальный джетлаг — это рассогласование между биологическими ритмами организма и социальным графиком жизни (работа/учеба), которое выражается в разнице времени сна в будни и выходные. Это состояние приводит к хронической усталости, сонливости, снижению продуктивности, раздражительности и проблемам с концентрацией, похожим на эффект от смены часовых поясов.