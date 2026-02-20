https://ria.ru/20260220/voyska-2075761841.html
ВСУ потеряли за неделю свыше тысячи военных в зоне войск "Запада"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и бригадам ВСУ, противник потерял более 1,1 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в недельной сводке ведомства.
Отмечается, что потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1115 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии, уничтожено 23 склада боеприпасов.