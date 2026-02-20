ВСУ потеряли за неделю свыше тысячи военных в зоне войск "Запада"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и бригадам ВСУ, противник потерял более 1,1 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в недельной сводке ведомства.