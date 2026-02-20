Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты московского "Динамо" выиграли восьмой матч подряд в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:48 20.02.2026 (обновлено: 21:29 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/voleybol-2075880060.html
Волейболисты московского "Динамо" выиграли восьмой матч подряд в Суперлиге
Волейболисты московского "Динамо" выиграли восьмой матч подряд в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Волейболисты московского "Динамо" выиграли восьмой матч подряд в Суперлиге
Московское "Динамо" победило красноярский "Енисей" в домашнем матче 26-го тура мужского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T20:48:00+03:00
2026-02-20T21:29:00+03:00
спорт
москва
россия
кемерово
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо-ло (ленинградская обл.)
белогорье (белгород)
енисей (красноярск, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70788/44/707884490_0:0:2012:1133_1920x0_80_0_0_c9c6de3ccebf91574f57899065859344.jpg
https://ria.ru/20260215/voleybol-2074556066.html
москва
россия
кемерово
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70788/44/707884490_0:0:2012:1509_1920x0_80_0_0_af3dfc2240307df1d7a4c3d0428ecae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, москва, россия, кемерово, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо-ло (ленинградская обл.), белогорье (белгород), енисей (красноярск, ж)
Спорт, Москва, Россия, Кемерово, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Белогорье (Белгород), Енисей (Красноярск, ж), Волейбол
Волейболисты московского "Динамо" выиграли восьмой матч подряд в Суперлиге

Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Волейбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" победило красноярский "Енисей" в домашнем матче 26-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 (25:11, 25:21, 25:22) в пользу хозяев.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
20 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Динамо Москва
3 : 025:1125:2125:22
Енисей Красноярск
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" выиграло восьмой матч подряд и располагается на втором месте в турнирной таблице с 22 победами и 4 поражениями , "Енисей" (13-13) идет седьмым.
Результаты остальных матчей дня:
"Кузбасс" (Кемерово) - "Белогорье" (Белгород) - 1-3 (25:23, 13:25, 20:25, 21:25);
"Газпром-Югра" (Сургут) - МГТУ (Москва) - 3-0 (25:14, 25:22, 25:22).
Волейболисты петербургского Зенита - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче Суперлиги
15 февраля, 20:16
 
ВолейболСпортМоскваРоссияКемеровоСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)Белогорье (Белгород)Енисей (Красноярск, ж)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала