https://ria.ru/20260220/vojska-2075674953.html
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками - РИА Новости, 20.02.2026
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками
Украинские войска атаковали Севастополь минувшей ночью беспилотниками, начиненными металлическими шариками, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T09:55:00+03:00
2026-02-20T09:55:00+03:00
2026-02-20T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_996:1004:2388:2048_1920x0_80_0_0_47335f03a0c35fdd330199aa01fc4a1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками, начиненными металлическими шариками