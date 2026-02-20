https://ria.ru/20260220/vertolet-2075842404.html
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета возобновят в субботу утром
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета возобновят в субботу утром - РИА Новости, 20.02.2026
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета возобновят в субботу утром
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета планируется возобновить завтра утром, планируется привлечь дополнительные воздушные суда, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:12:00+03:00
2026-02-20T18:12:00+03:00
2026-02-20T18:16:00+03:00
амурская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075686173_2:0:1268:712_1920x0_80_0_0_81123ff289ee709967a2f1282797e06e.jpg
https://ria.ru/20260220/priamurja-2075693464.html
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075686173_321:0:1270:712_1920x0_80_0_0_ce8b7f443a999a8b89087a6ff5cb44e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Амурская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета возобновят в субботу утром
Росавиация: поиски пропавшего в Амурской области вертолета возобновят утром