Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета возобновят в субботу утром - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 20.02.2026 (обновлено: 18:16 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/vertolet-2075842404.html
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета возобновят в субботу утром
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета возобновят в субботу утром - РИА Новости, 20.02.2026
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета возобновят в субботу утром
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета планируется возобновить завтра утром, планируется привлечь дополнительные воздушные суда, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:12:00+03:00
2026-02-20T18:16:00+03:00
амурская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075686173_2:0:1268:712_1920x0_80_0_0_81123ff289ee709967a2f1282797e06e.jpg
https://ria.ru/20260220/priamurja-2075693464.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075686173_321:0:1270:712_1920x0_80_0_0_ce8b7f443a999a8b89087a6ff5cb44e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Амурская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета возобновят в субботу утром

Росавиация: поиски пропавшего в Амурской области вертолета возобновят утром

© МЧС Амурской области/MAXПоисково-спасательная операция в Амурской области, где пропал вертолет Robinson
Поисково-спасательная операция в Амурской области, где пропал вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© МЧС Амурской области/MAX
Поисково-спасательная операция в Амурской области, где пропал вертолет Robinson
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Поиски пропавшего в Амурской области вертолета планируется возобновить завтра утром, планируется привлечь дополнительные воздушные суда, сообщили в Росавиации.
"Поиски с воздуха планируется возобновить завтра утром, 21 февраля. К ним планируется привлечь дополнительные воздушные суда: например, самолет Ан-2 из парка учреждения "Амурская авиабаза", - говорится в сообщении.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Две женщины - следователь СК и полицейский, - летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области
Вчера, 11:11
 
Амурская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала