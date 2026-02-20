https://ria.ru/20260220/velikobritanija-2075844160.html
Великобритания разработает новую систему ПВО с использованием дронов
Великобритания разработает новую систему ПВО с использованием дронов - РИА Новости, 20.02.2026
Великобритания разработает новую систему ПВО с использованием дронов
Великобритания вместе с еще пятью европейскими союзниками разработает новую, недорогую систему ПВО, которая будет использовать дроны, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:16:00+03:00
2026-02-20T18:16:00+03:00
2026-02-20T18:16:00+03:00
в мире
великобритания
украина
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075771312.html
https://ria.ru/20250417/britanija-2011722753.html
великобритания
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, франция
В мире, Великобритания, Украина, Франция
Великобритания разработает новую систему ПВО с использованием дронов
Великобритания разработает недорогую систему ПВО с использованием дронов
ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Великобритания вместе с еще пятью европейскими союзниками разработает новую, недорогую систему ПВО, которая будет использовать дроны, говорится в заявлении британского министерства обороны.
"Великобритания и ее европейские союзники объединятся для разработки новых средств противовоздушной обороны, …будут разработаны передовые недорогие системы противовоздушной обороны, с использованием автономных беспилотных летательных аппаратов или ракет", - говорится в заявлении.
Помимо Великобритании
в проекте участвуют Франция
, Германия
, Италия
и Польша
. Инициатива получила название "недорогие устройства и автономные платформы" (Low-Cost Effectors & Autonomous Platforms, LEAP). Ожидается, что первая система в рамках проекта будет готова в 2027 году.
Отмечается, что новая разработка будет основана на опыте Украины
в области ПВО.
В январе британское военное ведомство сообщило, что Украина и Великобритания начнут совместное производство дронов-перехватчиков для противовоздушной обороны Octopus, рассчитанных на уничтожение барражирующих боеприпасов.