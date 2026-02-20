Великобритания разработает новую систему ПВО с использованием дронов

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне

ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Великобритания вместе с еще пятью европейскими союзниками разработает новую, недорогую систему ПВО, которая будет использовать дроны, говорится в заявлении британского министерства обороны.

"Великобритания и ее европейские союзники объединятся для разработки новых средств противовоздушной обороны, …будут разработаны передовые недорогие системы противовоздушной обороны, с использованием автономных беспилотных летательных аппаратов или ракет", - говорится в заявлении.

Германия, Италия и Помимо Великобритании в проекте участвуют Франция Польша . Инициатива получила название "недорогие устройства и автономные платформы" (Low-Cost Effectors & Autonomous Platforms, LEAP). Ожидается, что первая система в рамках проекта будет готова в 2027 году.

Отмечается, что новая разработка будет основана на опыте Украины в области ПВО.