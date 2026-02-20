Рейтинг@Mail.ru
Великобритания разработает новую систему ПВО с использованием дронов - РИА Новости, 20.02.2026
18:16 20.02.2026
Великобритания разработает новую систему ПВО с использованием дронов
в мире
великобритания
украина
франция
в мире, великобритания, украина, франция
В мире, Великобритания, Украина, Франция
ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Великобритания вместе с еще пятью европейскими союзниками разработает новую, недорогую систему ПВО, которая будет использовать дроны, говорится в заявлении британского министерства обороны.
"Великобритания и ее европейские союзники объединятся для разработки новых средств противовоздушной обороны, …будут разработаны передовые недорогие системы противовоздушной обороны, с использованием автономных беспилотных летательных аппаратов или ракет", - говорится в заявлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО
Вчера, 14:39
Помимо Великобритании в проекте участвуют Франция, Германия, Италия и Польша. Инициатива получила название "недорогие устройства и автономные платформы" (Low-Cost Effectors & Autonomous Platforms, LEAP). Ожидается, что первая система в рамках проекта будет готова в 2027 году.
Отмечается, что новая разработка будет основана на опыте Украины в области ПВО.
В январе британское военное ведомство сообщило, что Украина и Великобритания начнут совместное производство дронов-перехватчиков для противовоздушной обороны Octopus, рассчитанных на уничтожение барражирующих боеприпасов.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Британии испытали новое радиоволновое оружие
17 апреля 2025, 05:30
 
В миреВеликобританияУкраинаФранция
 
 
