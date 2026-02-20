https://ria.ru/20260220/ucheniya-2075642183.html
В Финляндии начинаются учения, часть из которых пройдет у границы России
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Серия сухопутных учений с участием 3,5 тысяч военнослужащих начинается в Финляндии в пятницу и продлится до начала марта, часть из них пройдет недалеко от границы с Россией.
Как ранее сообщали сухопутные силы республики, серия весенних учений начинается 20 февраля и завершится 6 марта, в них будут задействованы 3,5 тысячи человек.
Тренировочные мероприятия начнутся с учений под названием Northern Stone 26. Маневры пройдут в Северной Остроботнии с 20 по 27 февраля с участием около 630 военнослужащих.
Со 2 по 6 марта в приграничной с Россией
Южной Карелии запланированы маневры Karelian Stone 26, в них поучаствуют 1,1 тысячи военнослужащих и порядка 150 единиц техники.
Одновременно с ними на юге страны, включая столичный регион, пройдут учения Lively Stone 26. В них будут задействованы 900 военнослужащих.
На 2-6 марта в центральной Финляндии
запланированы учения Mighty Stone 26 с участием порядка 450 человек и 60 единиц техники. На юго-западе страны с 27 февраля по 6 марта будут проводиться маневры Kinetic Stone 26, в них примут участие около 400 человек.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов
ранее заявил РИА Новости, что Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО
у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.