Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году в физическом выражении, между странами развивается инвестиционное сотрудничество, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром торговли Турции Омером Болатом.

Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, в том числе в торговой, финансово-банковской и промышленной сферах.

"Вице-премьер подчеркнул, что торгово-экономические отношения между двумя странами сохраняют динамичность. По итогам 2025 года российско-турецкий товарооборот увеличился в физическом выражении. Развивается инвестиционное сотрудничество между странами, растет объем накопленных прямых турецких инвестиций в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сохранения роста товарооборота страны продолжают работать над устранением барьеров в двусторонней торговле, увеличивают долю расчётов в национальных валютах.

Кабмин РФ также подчеркнул, что страны активно развивают сотрудничество в промышленности, реализуют крупные производственные проекты.

"Россия и Турция поддерживают доверительный конструктивный диалог по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки, успешно реализуют взаимовыгодные проекты на благо народов обеих стран. Мы заинтересованы в продолжении и укреплении взаимовыгодного сотрудничества с турецкими партнёрами", – приводятся в сообщении слова Новака