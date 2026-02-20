Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2026
20:39 20.02.2026
Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году
Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году
Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году
Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году в физическом выражении, между странами развивается инвестиционное сотрудничество, сообщило правительство РФ по... РИА Новости, 20.02.2026
экономика, россия, турция, александр новак
Экономика, Россия, Турция, Александр Новак
Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году

Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году в физическом выражении

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году в физическом выражении, между странами развивается инвестиционное сотрудничество, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром торговли Турции Омером Болатом.
Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, в том числе в торговой, финансово-банковской и промышленной сферах.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия и Турция готовы обмениваться опытом борьбы с терроризмом
11 февраля, 12:57
"Вице-премьер подчеркнул, что торгово-экономические отношения между двумя странами сохраняют динамичность. По итогам 2025 года российско-турецкий товарооборот увеличился в физическом выражении. Развивается инвестиционное сотрудничество между странами, растет объем накопленных прямых турецких инвестиций в Россию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для сохранения роста товарооборота страны продолжают работать над устранением барьеров в двусторонней торговле, увеличивают долю расчётов в национальных валютах.
Кабмин РФ также подчеркнул, что страны активно развивают сотрудничество в промышленности, реализуют крупные производственные проекты.
"Россия и Турция поддерживают доверительный конструктивный диалог по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки, успешно реализуют взаимовыгодные проекты на благо народов обеих стран. Мы заинтересованы в продолжении и укреплении взаимовыгодного сотрудничества с турецкими партнёрами", – приводятся в сообщении слова Новака.
В ходе встречи вице-премьер также пригласил Болата принять участие в Кавказском инвестиционном форуме и Петербургском международном экономическом форуме.
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Продажи жилья иностранцам в Турции упали до минимума почти за шесть лет
19 февраля, 14:24
 
ЭкономикаРоссияТурцияАлександр Новак
 
 
