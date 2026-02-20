https://ria.ru/20260220/turtsiya-2075878740.html
Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году
2026-02-20T20:39:00+03:00
2026-02-20T20:39:00+03:00
2026-02-20T20:39:00+03:00
россия
турция
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году в физическом выражении, между странами развивается инвестиционное сотрудничество, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром торговли Турции Омером Болатом.
Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, в том числе в торговой, финансово-банковской и промышленной сферах.
"Вице-премьер подчеркнул, что торгово-экономические отношения между двумя странами сохраняют динамичность. По итогам 2025 года российско-турецкий товарооборот увеличился в физическом выражении. Развивается инвестиционное сотрудничество между странами, растет объем накопленных прямых турецких инвестиций в Россию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для сохранения роста товарооборота страны продолжают работать над устранением барьеров в двусторонней торговле, увеличивают долю расчётов в национальных валютах.
также подчеркнул, что страны активно развивают сотрудничество в промышленности, реализуют крупные производственные проекты.
"Россия и Турция
поддерживают доверительный конструктивный диалог по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки, успешно реализуют взаимовыгодные проекты на благо народов обеих стран. Мы заинтересованы в продолжении и укреплении взаимовыгодного сотрудничества с турецкими партнёрами", – приводятся в сообщении слова Новака
.
В ходе встречи вице-премьер также пригласил Болата принять участие в Кавказском инвестиционном форуме и Петербургском международном экономическом форуме.