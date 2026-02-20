https://ria.ru/20260220/turtsiya-2075677332.html
Источник: задержанный в Стамбуле итальянский журналист покинул Турцию
Источник: задержанный в Стамбуле итальянский журналист покинул Турцию - РИА Новости, 20.02.2026
Источник: задержанный в Стамбуле итальянский журналист покинул Турцию
Задержанный в Стамбуле итальянский журналист Андреа Лучиди и другие члены иностранной делегации покинули Турцию, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:12:00+03:00
2026-02-20T10:12:00+03:00
2026-02-20T10:19:00+03:00
стамбул
в мире
турция
донбасс
мид италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924435971_0:44:1905:1115_1920x0_80_0_0_f987a5166a843bd9bb972d6b1769c47a.png
https://ria.ru/20260218/ssha-2075340703.html
стамбул
турция
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924435971_102:0:1782:1260_1920x0_80_0_0_914ad26346dd2f09bb1dcb4b5d7acc9b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире, турция, донбасс, мид италии
Стамбул, В мире, Турция, Донбасс, МИД Италии
Источник: задержанный в Стамбуле итальянский журналист покинул Турцию
РИА Новости: задержанный в Стамбуле итальянский журналист Лучиди покинул Турцию
СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Задержанный в Стамбуле итальянский журналист Андреа Лучиди и другие члены иностранной делегации покинули Турцию, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Итальянский журналист Андреа Лучиди, работавший в Донбассе
, задержан в Турции
, сообщил в ночь на пятницу МИД Италии
. Лучиди задержали в Стамбуле
после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB, "Народное юридическое бюро") для получения информации об одном из видов тюрем. Бюро утверждало, что членам делегации грозит депортация.
"Все задержанные члены иностранной делегации, в том числе Лучиди и Десятова, уже покинули Турцию", - сообщил источник.
Он не стал уточнять причину задержания членов делегации.
HHB ранее сообщило, что помимо Лучиди задержаны Татьяна Десятова, адвокат Алехандра Матаморос Александрова, Ник Крекельберг, Жан-Паскаль Грациани и Фернандо Гарсиа.
Членов HHB ранее неоднократно задерживала полиция, некоторые из них осуждены, а аккаунты организации в соцсетях заблокированы в Турции.
Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России
.