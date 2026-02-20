Источник: задержанный в Стамбуле итальянский журналист покинул Турцию

СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Задержанный в Стамбуле итальянский журналист Андреа Лучиди и другие члены иностранной делегации покинули Турцию, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Итальянский журналист Андреа Лучиди, работавший в Донбассе , задержан в Турции , сообщил в ночь на пятницу МИД Италии . Лучиди задержали в Стамбуле после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB, "Народное юридическое бюро") для получения информации об одном из видов тюрем. Бюро утверждало, что членам делегации грозит депортация.

"Все задержанные члены иностранной делегации, в том числе Лучиди и Десятова, уже покинули Турцию", - сообщил источник.

Он не стал уточнять причину задержания членов делегации.

HHB ранее сообщило, что помимо Лучиди задержаны Татьяна Десятова, адвокат Алехандра Матаморос Александрова, Ник Крекельберг, Жан-Паскаль Грациани и Фернандо Гарсиа.

Членов HHB ранее неоднократно задерживала полиция, некоторые из них осуждены, а аккаунты организации в соцсетях заблокированы в Турции.