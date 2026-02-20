Рейтинг@Mail.ru
10:12 20.02.2026
Источник: задержанный в Стамбуле итальянский журналист покинул Турцию
Задержанный в Стамбуле итальянский журналист Андреа Лучиди и другие члены иностранной делегации покинули Турцию, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 20.02.2026
стамбул, в мире, турция, донбасс, мид италии
СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Задержанный в Стамбуле итальянский журналист Андреа Лучиди и другие члены иностранной делегации покинули Турцию, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Итальянский журналист Андреа Лучиди, работавший в Донбассе, задержан в Турции, сообщил в ночь на пятницу МИД Италии. Лучиди задержали в Стамбуле после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB, "Народное юридическое бюро") для получения информации об одном из видов тюрем. Бюро утверждало, что членам делегации грозит депортация.
"Все задержанные члены иностранной делегации, в том числе Лучиди и Десятова, уже покинули Турцию", - сообщил источник.
Он не стал уточнять причину задержания членов делегации.
HHB ранее сообщило, что помимо Лучиди задержаны Татьяна Десятова, адвокат Алехандра Матаморос Александрова, Ник Крекельберг, Жан-Паскаль Грациани и Фернандо Гарсиа.
Членов HHB ранее неоднократно задерживала полиция, некоторые из них осуждены, а аккаунты организации в соцсетях заблокированы в Турции.
Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле
18 февраля, 23:32
 
