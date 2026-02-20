Россия подарила Мадагаскару грузовики для помощи с последствиями циклона

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия передала Мадагаскару два вертолета, шесть грузовиков и груз продовольствия, чтобы справиться с последствиями циклона, заявил президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина.
"Россия уже оказала нам помощь, в том числе подарила два вертолета для того, чтобы помочь семьям, которые живут в отдаленной местности, а также шесть грузовиков для бездорожья. Кроме того, нам помогли с питанием – скоро приедет большое количество продовольствия. Мы ждем и другую помощь от России, в том числе в плане энергетики, инфраструктуры", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил президент Мадагаскара, обрушившийся на страну циклон повлек большие разрушения, в том числе в аграрном секторе. В связи с этим Рандрианирина предсказал рост инфляции в стране.
"Мы открыты к помощи со всего мира, в том числе из России. У нас разрушено много жилья, многие объекты инфраструктуры. Многие люди столкнулись с голодом", - отметил он.
Циклон "Гезани" обрушился на прибрежную часть Мадагаскара 10 февраля. По меньшей мере 59 человек погибли, 15 пропали без вести и еще 804 получили ранения. Примерно 28 тысяч домов было затоплено и 25 тысяч были разрушены. Общее число пострадавших составляет около 423 тысяч человек.
