Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб на еду

Семью россиян освободили из центра содержания мигрантов в американском штате Техас после жалоб на плохое содержание, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Семью россиян освободили из центра содержания мигрантов в американском штате Техас после жалоб на плохое содержание, сообщает телеканал NBC
По данным телеканала, Никита, его жена Оксана и трое их детей, которые содержались в центре обработки иммиграционных документов с октября, страдали от червей и плесени в еде.
Они были освобождены примерно через неделю после того, как их адвокат написал письмо с просьбой об их освобождении по медицинским показаниям.
Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США
отказывалось освобождать россиян и заявляло, что по закону обязано содержать семью под стражей до рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища.
Министерство также отрицало заявления о плохих условиях содержания, заявив, что учреждение оборудовано для размещения семей, и что дети получают надлежащую медицинскую помощь, питание и образование. Компания CoreCivic, которая управляет центром по федеральному контракту, заявила, что здоровье и безопасность задержанных являются для нее главными приоритетами.