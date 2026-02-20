Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб на еду

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Семью россиян освободили из центра содержания мигрантов в американском штате Техас после жалоб на плохое содержание, сообщает телеканал Семью россиян освободили из центра содержания мигрантов в американском штате Техас после жалоб на плохое содержание, сообщает телеканал NBC

По данным телеканала, Никита, его жена Оксана и трое их детей, которые содержались в центре обработки иммиграционных документов с октября, страдали от червей и плесени в еде.

Они были освобождены примерно через неделю после того, как их адвокат написал письмо с просьбой об их освобождении по медицинским показаниям.

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США отказывалось освобождать россиян и заявляло, что по закону обязано содержать семью под стражей до рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища.