Рейтинг@Mail.ru
Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб на еду - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/tsentr-2075654354.html
Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб на еду
Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб на еду - РИА Новости, 20.02.2026
Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб на еду
Семью россиян освободили из центра содержания мигрантов в американском штате Техас после жалоб на плохое содержание, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T06:39:00+03:00
2026-02-20T06:39:00+03:00
в мире
техас
сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260206/ssha-2072590455.html
техас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша, nbc
В мире, Техас, США, NBC
Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб на еду

NBC: cемью россиян выпустили из центра для мигрантов в Техасе после жалоб на еду

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Семью россиян освободили из центра содержания мигрантов в американском штате Техас после жалоб на плохое содержание, сообщает телеканал NBC.
По данным телеканала, Никита, его жена Оксана и трое их детей, которые содержались в центре обработки иммиграционных документов с октября, страдали от червей и плесени в еде.
Они были освобождены примерно через неделю после того, как их адвокат написал письмо с просьбой об их освобождении по медицинским показаниям.
Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США отказывалось освобождать россиян и заявляло, что по закону обязано содержать семью под стражей до рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища.
Министерство также отрицало заявления о плохих условиях содержания, заявив, что учреждение оборудовано для размещения семей, и что дети получают надлежащую медицинскую помощь, питание и образование. Компания CoreCivic, которая управляет центром по федеральному контракту, заявила, что здоровье и безопасность задержанных являются для нее главными приоритетами.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
СМИ: власти США купят складские помещения, чтобы содержать там нелегалов
6 февраля, 03:20
 
В миреТехасСШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала