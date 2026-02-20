Первые "земские тренеры" по федпрограмме работают в Хабаровском крае

Рейтинг@Mail.ru
Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:10 20.02.2026
В Хабаровском крае, как в одном из пилотных регионов страны, работают первые "земские тренеры" по федеральной программе, сообщает правительство региона.
хабаровский край
хабаровский край
россия
амурск
владимир путин
хабаровский край
россия
амурск
хабаровский край, россия, амурск, владимир путин
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Амурск, Владимир Путин

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Спортивный зал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае, как в одном из пилотных регионов страны, работают первые "земские тренеры" по федеральной программе, сообщает правительство региона.
По данным местных властей, в Хабаровском крае продолжается реализация федеральной программы "Земский тренер". Инициатива направлена на привлечение спортивных кадров в малые города и села с населением до 50 тысяч человек и реализуется по поручению президента России Владимира Путина, отвечая целям и задачам госпрограммы "Спорт России".
"Сегодня в Хабаровском крае, как в одном из пилотных регионов страны, где стартовала программа, трудоустроены три специалиста", - сообщает краевое правительство на официальном сайте.
Как информируют местные власти, в Амурск из Благовещенска (Амурская область) переехал тренер по вольной борьбе Алексей Гуль. Знакомит детей со спортом молодой наставник с 2018 года, работал и в обычной школе, и в спортивной.
"Я хотел бы сказать большое спасибо нашему президенту. Программа действительно очень хорошая. Она помогает молодым тренерам и тем, кто издалека переехал. Это и финансовая помощь в размере 2 миллионов рублей, и это поддержка в плане предоставления места, где проходит тренировочный процесс... Предоставление служебного жилья по договору соцнайма", - приводятся в сообщении регионального правительства слова Гуля.
Еще один специалист, тренер высшей категории Тарас Малевский, развивает самбо. До переезда в поселок Ванино он жил и работал в Советской Гавани. Он тренер одного из сильнейших самбистов Хабаровского края Виталия Симакова – победителя первенства России, мира и Европы. Теперь воспитывает новых чемпионов уже в Ванинском районе.
"Большое спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, он также является мастером спорта по самбо и дзюдо. Программа великолепная, очень помогает молодым специалистам, помогает малым городам и селам привлекать спортивные кадры", - поделился мнением Малевский.
В 2026 году Хабаровскому краю выделена субсидия на замещение уже 13 вакантных должностей работников физической культуры и спорта, уточняет краевое правительство. Объявление о начале приема заявлений от претендентов, а также перечень новых вакантных должностей по программе "Земский тренер" будут размещены на сайте министерства спорта края до 1 апреля.
 
