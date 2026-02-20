Первые "земские тренеры" по федпрограмме работают в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае, как в одном из пилотных регионов страны, работают первые "земские тренеры" по федеральной программе, сообщает правительство региона.

По данным местных властей, в Хабаровском крае продолжается реализация федеральной программы "Земский тренер". Инициатива направлена на привлечение спортивных кадров в малые города и села с населением до 50 тысяч человек и реализуется по поручению президента России Владимира Путина, отвечая целям и задачам госпрограммы "Спорт России".

"Сегодня в Хабаровском крае, как в одном из пилотных регионов страны, где стартовала программа, трудоустроены три специалиста", - сообщает краевое правительство на официальном сайте.

Как информируют местные власти, в Амурск из Благовещенска (Амурская область) переехал тренер по вольной борьбе Алексей Гуль. Знакомит детей со спортом молодой наставник с 2018 года, работал и в обычной школе, и в спортивной.

"Я хотел бы сказать большое спасибо нашему президенту. Программа действительно очень хорошая. Она помогает молодым тренерам и тем, кто издалека переехал. Это и финансовая помощь в размере 2 миллионов рублей, и это поддержка в плане предоставления места, где проходит тренировочный процесс... Предоставление служебного жилья по договору соцнайма", - приводятся в сообщении регионального правительства слова Гуля.

Еще один специалист, тренер высшей категории Тарас Малевский, развивает самбо. До переезда в поселок Ванино он жил и работал в Советской Гавани. Он тренер одного из сильнейших самбистов Хабаровского края Виталия Симакова – победителя первенства России, мира и Европы. Теперь воспитывает новых чемпионов уже в Ванинском районе.

"Большое спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, он также является мастером спорта по самбо и дзюдо. Программа великолепная, очень помогает молодым специалистам, помогает малым городам и селам привлекать спортивные кадры", - поделился мнением Малевский.