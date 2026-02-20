Рейтинг@Mail.ru
Тихонов: беда российского спорта в том, что Губерниев поливает Вяльбе - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 20.02.2026 (обновлено: 20:17 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/tihonov-2075866431.html
Тихонов: беда российского спорта в том, что Губерниев поливает Вяльбе
Тихонов: беда российского спорта в том, что Губерниев поливает Вяльбе - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Тихонов: беда российского спорта в том, что Губерниев поливает Вяльбе
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что главная беда российского спорта состоит в том, что все забывают... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T19:21:00+03:00
2026-02-20T20:17:00+03:00
спорт
никита филиппов
зимние олимпийские игры 2026
александр тихонов
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155063/17/1550631773_0:41:2837:1637_1920x0_80_0_0_de6da8ae983e0303eb9daae5db12007e.jpg
https://ria.ru/20260210/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
https://ria.ru/20260219/filippov-2075544402.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155063/17/1550631773_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_ff0535ca29c48c06d644c196ce9db658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита филиппов, зимние олимпийские игры 2026, александр тихонов, нба
Спорт, Никита Филиппов, Зимние Олимпийские игры 2026, Александр Тихонов, НБА
Тихонов: беда российского спорта в том, что Губерниев поливает Вяльбе

Тихонов: Губерниев поливает Вяльбе, это беда российского спорта

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Тихонов
Александр Тихонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александр Тихонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что главная беда российского спорта состоит в том, что все забывают титулованных спортсменов прошлых лет, гордясь при этом одной медалью Олимпиады в Италии, которую завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года в Италии.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
"Я первый старт выиграл в 1968 году. Понимаете, мы не ценим то, что было. Нигде вы не услышите комментариев об этой истории. Никто ничего не помнит. У нас нет истории, мы ее похоронили. Идет Олимпиада, проходят Кубки Содружества - хоть кого-нибудь упомянули бы из ветеранов спорта. Вот это наша главная беда. А теперь - серебро. Представляете, серебро! Посчитайте в истории, сколько у нас было побед, а мы сейчас преподносим молодежи: "Ой, серебро, вы представляете!" - сказал Тихонов.
"Проходят соревнования по биатлону, по лыжным гонкам - никого из легенд не приглашают, никого не вспоминают. Вот где беда. Посмотрите на НБА - каждый год собирают всех живых, кто играл в высшей лиге в Америке. Им минимум 15 минут зал аплодирует стоя, их перечисляют, показывают на экране. У нас кого-нибудь вспомнили? А теперь - серебро. Я вспоминаю: я два чемпионата мира подряд выиграл. А потом по вине тренера проиграл, стал вторым - меня чуть ли не предателем назвали. Это было в 1971 году", - отметил собеседник агентства.
По его словам, сейчас нет конкретных примеров для молодежи. "Где они? (Елена) Вяльбе - 14-кратная чемпионка мира, президент федерации. Как только ее ни поливает (Дмитрий) Губерниев. Это что такое? Вот где беда", - добавил Тихонов.
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Мужик сказал - мужик сделал": Филиппов высказался о серебре Олимпиады
19 февраля, 17:20
 
СпортНикита ФилипповЗимние Олимпийские игры 2026Александр ТихоновНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала