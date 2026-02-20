Тихонов: беда российского спорта в том, что Губерниев поливает Вяльбе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что главная беда российского спорта состоит в том, что все забывают титулованных спортсменов прошлых лет, гордясь при этом одной медалью Олимпиады в Италии, которую завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.

По его словам, сейчас нет конкретных примеров для молодежи. "Где они? (Елена) Вяльбе - 14-кратная чемпионка мира, президент федерации. Как только ее ни поливает (Дмитрий) Губерниев. Это что такое? Вот где беда", - добавил Тихонов.