Тихонов: беда российского спорта в том, что Губерниев поливает Вяльбе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что главная беда российского спорта состоит в том, что все забывают титулованных спортсменов прошлых лет, гордясь при этом одной медалью Олимпиады в Италии, которую завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
"Я первый старт выиграл в 1968 году. Понимаете, мы не ценим то, что было. Нигде вы не услышите комментариев об этой истории. Никто ничего не помнит. У нас нет истории, мы ее похоронили. Идет Олимпиада, проходят Кубки Содружества - хоть кого-нибудь упомянули бы из ветеранов спорта. Вот это наша главная беда. А теперь - серебро. Представляете, серебро! Посчитайте в истории, сколько у нас было побед, а мы сейчас преподносим молодежи: "Ой, серебро, вы представляете!" - сказал Тихонов.
"Проходят соревнования по биатлону, по лыжным гонкам - никого из легенд не приглашают, никого не вспоминают. Вот где беда. Посмотрите на НБА - каждый год собирают всех живых, кто играл в высшей лиге в Америке. Им минимум 15 минут зал аплодирует стоя, их перечисляют, показывают на экране. У нас кого-нибудь вспомнили? А теперь - серебро. Я вспоминаю: я два чемпионата мира подряд выиграл. А потом по вине тренера проиграл, стал вторым - меня чуть ли не предателем назвали. Это было в 1971 году", - отметил собеседник агентства.
По его словам, сейчас нет конкретных примеров для молодежи. "Где они? (Елена) Вяльбе - 14-кратная чемпионка мира, президент федерации. Как только ее ни поливает (Дмитрий) Губерниев. Это что такое? Вот где беда", - добавил Тихонов.