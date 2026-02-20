Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году

20 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщил о пресечении в Ставрополе противоправной деятельности гражданина России, члена одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
По информации силовиков, злоумышленник планировал взрывы в здании филиала фонда "Защитники Отечества" и расположенном рядом сквере. Получив от кураторов инструкцию по изготовлению СВУ, злоумышленник закупил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля он попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства. При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.
18 февраля ЦОС ФСБ РФ сообщил о задержании жителя Челябинска, гражданина РФ, 2007 года рождения, планировавшего совершить теракт с использованием СВУ по указке украинских спецслужб. Правоохранителями установлено, что юноша через Telegram инициативно установил контакты с противником. По предоставленным куратором инструкциям он изготовил взрывное устройство. Как отмечает служба, по адресу проживания задержанного было изъято около 1,5 килограмм самодельного взрывчатого вещества, личный дневник с собственноручными записями на украинском языке, подтверждающими его противоправную деятельность, и средства связи для контактов с куратором.
12 февраля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Удмуртии. Как сообщили в ведомстве, в результате проведенных мероприятий в городе Можга задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России, 1968 года рождения. Задержанный приобрел компоненты для изготовления средств поражения, которые планировал использовать для вооруженного нападения на межмуниципальный отдел МВД РФ "Можгинский". В гараже злоумышленника обнаружено и обезврежено изготовленное им самодельное взрывное устройство, а также средства поражения, предназначенные для совершения теракта.
4 февраля ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта в одном из исправительных учреждений Краснодарского края, планировавшийся выходцем из Центрально-Азиатского региона, 1980 года рождения. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в указанном пенитенциарном учреждении, планировал осуществить террористический акт путем убийства сотрудников исправительной колонии. Фигурант был задержан при попытке совершения теракта.
3 февраля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании гражданина иностранного государства, 1996 года рождения, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта на одном из энергообъектов в Подмосковье. По данным силовиков, член террористической организации, работающей на спецслужбы противника, завербовал мужчину через Telegram. Он должен был совершить подрыв с использованием СВУ, а затем выехать на Украину и воевать против России. Силовики изъяли у задержанного устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества пять килограммов, а также телефон, содержащий переписку с куратором.
2 февраля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в административном здании УФСБ в Крыму, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию спецслужб Украины. Правоохранителями установлено, что представитель сил специальных операций ВС Украины (ССО ВСУ) связался с крымчанином через Telegram, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. При этом в качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления "предателей" в спецслужбе. Отмечается, что после того, как мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт, он был досмотрен и задержан сотрудниками ФСБ России. При нем, как отмечают правоохранители, было обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Как уточняется, по замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников территориального органа безопасности, но и самого исполнителя, который не был осведомлен о готовящемся преступлении с его участием и использовался в качестве смертника.
30 января ФСБ РФ сообщила о пресечении на территории Санкт-Петербурга противоправной деятельности сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего. Установлено, что фигурант через Telegram вступил в переписку с вербовщиком и сообщил ему о готовности совершить теракт в поддержку киевского режима. Действуя по указанию куратора, он получил от него оружие, провел разведку адреса проживания военнослужащего и приготовился к его убийству. Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России
29 января ФСБ РФ сообщила о пресечении попытки совершения диверсионно-террористических актов, планировавшихся при координации представителей запрещенной в РФ международной террористической организации, в отношении объекта религиозного культа, а также на участке железнодорожного перегона "Махачкала - Дербент". Установлено, что двое жителей Дагестана через Telegram вступили в переписку с вербовщиком террористической организации, дали присягу и сообщили о своей готовности совершить теракт. По заданию куратора они подобрали объекты, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство. Отмечается, что в ходе задержания при попытке совершения теракта вблизи ж/д станции "Уллубиево" Карабудахкентского района фигуранты оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.
27 января Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении задуманного украинскими спецслужбами теракта на железной дороге в Свердловской области. Сотрудниками ведомства были задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Задержанные инициативно установили по Telegram контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта на железной дороге. Как уточнили в ФСБ РФ, по адресам проживания задержанных изъяты средства связи, содержащие переписку с куратором, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.
21 января пресс-служба ФСБ сообщила, что в Москве и республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе. Отмечается, что злоумышленники попали в поле зрения органов как лица, осуществлявшие сбор сведений об отделе полиции в Уфе, подобранном в качестве объекта для теракта. Они провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. Другой участник группы был задержан.
20 января Центр общественных связей ФСБ сообщил о ликвидации мужчины, причастного к подготовке теракта против военного в Ставрополе. Речь идет о жителе Кисловодска 1982 года рождения, который раньше занимался сбытом наркотиков. По заданию украинских спецслужб он заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого террористка планировала убить военнослужащего в Ставрополе. При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.
17 января Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении терактов в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии против представителей власти и силовиков. Среди задержанных — выходец из Центральной Азии 1995 года рождения, планировавший поджечь административное здание в Хабаровском крае, и житель КБР 2009 года рождения. Как уточнили в СК, в октябре 2025 года 16-летний подросток записал видеообращение к лидерам террористической организации и вступил в нее. По указанию куратора он готовил нападение с использованием взрывного устройства и оружия на полицейских в Нальчике. Злоумышленники получали инструкции в интернете, в том числе через Telegram. В изъятых у них устройствах нашли переписки с боевиками, где содержатся способы совершения преступлений и фотографии предполагаемых жертв.
16 января пресс-служба крымского управления ФСБ РФ сообщила о задержании гражданина РФ, причастного к подготовке и совершению террористических актов на территории Севастополя. Установлено, что 19-летний мужчина по заданию украинских кураторов прибыл в Севастополь и осуществлял разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города. По указанию куратора подозреваемый приобрел канистры и горюче-смазочные материалы для осуществления поджогов, а также пневматический пистолет для оказания сопротивления при задержании. По данным ведомства, в дальнейшем мужчина попытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, после чего попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый попал под влияние телефонных мошенников, склонивших его под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта.
12 января Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. В результате проведенных мероприятий в городе Чусовой Пермского края был задержан гражданин России 1972 года рождения, который сообщил о том, что, являясь пользователем мессенджера Telegram, под воздействием телефонных мошенников перевел на "безопасные счета" денежные средства в размере 350 тысяч рублей. По данным ФСБ, по указанию злоумышленников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств он изготовил СВУ с целью совершения теракта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края. Отмечается, что по адресу проживания гражданина были обнаружены и изъяты 10 килограмм взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом.