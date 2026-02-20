Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году

По информации силовиков, злоумышленник планировал взрывы в здании филиала фонда "Защитники Отечества" и расположенном рядом сквере. Получив от кураторов инструкцию по изготовлению СВУ, злоумышленник закупил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля он попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства. При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.