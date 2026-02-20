Рейтинг@Mail.ru
Пегула вышла в финал турнира в Дубае
Теннис
 
19:05 20.02.2026
Пегула вышла в финал турнира в Дубае
Пегула вышла в финал турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Пегула вышла в финал турнира в Дубае
Американская теннисистка Джессика Пегула стала финалисткой турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Пегула вышла в финал турнира в Дубае

Теннисистка Джессика Пегула стала финалисткой турнира категории WTA 1000 в Дубае

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американская теннисистка Джессика Пегула стала финалисткой турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В полуфинале посеянная под четвертым номером Пегула переиграла соотечественницу Аманду Анисимову (2-й номер посева) со счетом 1:6, 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.
Пегула стала первой американкой в финале турнира в Дубае с 2014 года, когда соревнования выиграла Винус Уильямс.
Вторая финалистка турнира определится позже в матче Элина Свитолина (Украина, 7) - Кори Гауфф (США, 3).
Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Звонарева в 41 год вышла в финал "тысячника" в Дубае в парах
Вчера, 16:45
 
ТеннисСпортДжессика ПегулаАманда АнисимоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Винус Уильямс
 
