Пегула вышла в финал турнира в Дубае
Американская теннисистка Джессика Пегула стала финалисткой турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
теннис
спорт
джессика пегула
аманда анисимова
женская теннисная ассоциация (wta)
винус уильямс
2026
Теннис, Спорт, Джессика Пегула, Аманда Анисимова, Женская теннисная ассоциация (WTA), Винус Уильямс
Теннисистка Джессика Пегула стала финалисткой турнира категории WTA 1000 в Дубае