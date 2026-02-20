https://ria.ru/20260220/tarasova-2075642058.html
Тарасова объяснила, почему эти Олимпийские игры были самыми слабыми
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Олимпиада в Италии стала самой слабой из тех, что она видела, из-за отсутствия полноценного состава... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Тарасова: эта Олимпиада была самой слабой за всю мою жизнь, не было русских