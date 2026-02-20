Рейтинг@Mail.ru
Тарасова объяснила, почему эти Олимпийские игры были самыми слабыми
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
02:00 20.02.2026
Тарасова объяснила, почему эти Олимпийские игры были самыми слабыми
Тарасова объяснила, почему эти Олимпийские игры были самыми слабыми - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Тарасова объяснила, почему эти Олимпийские игры были самыми слабыми
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Олимпиада в Италии стала самой слабой из тех, что она видела, из-за отсутствия полноценного состава... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
татьяна тарасова
спорт, зимние олимпийские игры 2026, татьяна тарасова
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Татьяна Тарасова
Тарасова объяснила, почему эти Олимпийские игры были самыми слабыми

Тарасова: эта Олимпиада была самой слабой за всю мою жизнь, не было русских

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Олимпиада в Италии стала самой слабой из тех, что она видела, из-за отсутствия полноценного состава российских спортсменов.
К Олимпиаде в Италии были допущены только два российских фигуриста-одиночника - Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба заняли на Играх шестое место. Российские пары и дуэты не допустили до соревнований.
"Я много раз была на Олимпийских играх. Выигрывала их семь раз со своими спортсменами. Мне кажется, что эти Олимпийские игры были слабее, чем все те, что я видела за всю свою жизнь до этого. Может быть, из-за того, что там не было нас, русских. Потому что это большая несправедливость, так не может быть вообще. Но они были действительно слабее", - заявила Тарасова в эфире Okko.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Журова назвала шестое место Петросян грустным результатом для России
Фигурное катаниеСпортЗимние Олимпийские игры 2026Татьяна Тарасова
 
