Цены на такси в некоторых районах Москвы выросли в 2-3 раза

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Цены на такси в некоторых районах Москвы утром в пятницу выросли в 2-3 раза на фоне продолжающегося второй день снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости.

Так, по состоянию на 8.12 мск поездка из Красногорска Одинцово обойдется втрое дороже, чем обычно в будний день - более 3 тысяч рублей.

Доехать с Юго-Запада столицы (метро "Юго-Западная") до метро "Парк Культуры" обойдется почти в 2 250 рублей, что вдвое дороже, чем в обычный бесснежный день. Также вдвое дороже обойдется поездка из Таганского района до Курского вокзала.

"Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится в приложении "Яндекс Go" при попытке узнать детализацию цены.

Ранее на этой неделе в " Яндексе " предупреждали, что во время снегопадов длительность поездки может расти в среднем по городу на 30%, а в отдельных районах и более чем вдвое, что влечет за собой увеличение цены.