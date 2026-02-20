Рейтинг@Mail.ru
Цены на такси в некоторых районах Москвы выросли в 2-3 раза - РИА Новости, 20.02.2026
08:59 20.02.2026
Цены на такси в некоторых районах Москвы выросли в 2-3 раза
Цены на такси в некоторых районах Москвы утром в пятницу выросли в 2-3 раза на фоне продолжающегося второй день снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2026
Цены на такси в некоторых районах Москвы выросли в 2-3 раза

Последствия снегопада в Москве
Последствия снегопада в Москве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Цены на такси в некоторых районах Москвы утром в пятницу выросли в 2-3 раза на фоне продолжающегося второй день снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, по состоянию на 8.12 мск поездка из Красногорска в Одинцово обойдется втрое дороже, чем обычно в будний день - более 3 тысяч рублей.
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
08:07
08:07
Доехать с Юго-Запада столицы (метро "Юго-Западная") до метро "Парк Культуры" обойдется почти в 2 250 рублей, что вдвое дороже, чем в обычный бесснежный день. Также вдвое дороже обойдется поездка из Таганского района до Курского вокзала.
"Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится в приложении "Яндекс Go" при попытке узнать детализацию цены.
Ранее на этой неделе в "Яндексе" предупреждали, что во время снегопадов длительность поездки может расти в среднем по городу на 30%, а в отдельных районах и более чем вдвое, что влечет за собой увеличение цены.
В компании неоднократно рекомендовали избегать поездок на такси в часы пик и выбирать комбинированные маршруты.
Дептранс посоветовал москвичам пользоваться городским транспортом
Дептранс посоветовал москвичам пользоваться городским транспортом
08:37
08:37
 
