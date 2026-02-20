Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией - РИА Новости, 20.02.2026
08:48 20.02.2026 (обновлено: 09:38 20.02.2026)
Премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией - РИА Новости, 20.02.2026
Премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
Япония намерена заключить мирный договор с Россией несмотря на тяжелоре состояние отношений с Россией, об этом сказала премьер-министр Японии Санаэ Такаити,... РИА Новости, 20.02.2026
япония, в мире, россия, санаэ такаити
Япония, В мире, Россия, Санаэ Такаити
Премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

Такаити: Япония хочет заключить мирный договор с Россией, несмотря на трудности

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Япония намерена заключить мирный договор с Россией несмотря на тяжелоре состояние отношений с Россией, об этом сказала премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента.
"Отношения Японии и России находятся в тяжелом состоянии, но в курсе японского правительства на то, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор, изменений нет", - сказала Такаити.
Государственные флаги России (справа) и Японии
Отношения России и Японии достигли низшей точки, заявил посол
13 февраля, 04:20
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Мария Захарова
Техника ВСУ, закупленная Японией, будет законной целью, заявила Захарова
18 февраля, 12:57
 
ЯпонияВ миреРоссияСанаэ Такаити
 
 
