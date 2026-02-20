Премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Япония намерена заключить мирный договор с Россией несмотря на тяжелоре состояние отношений с Россией, об этом сказала премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.