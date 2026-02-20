Рейтинг@Mail.ru
Теннисистка Свитолина вышла в финал турнира в Дубае
Теннис
 
22:28 20.02.2026
Теннисистка Свитолина вышла в финал турнира в Дубае
Теннисистка Свитолина вышла в финал турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Теннисистка Свитолина вышла в финал турнира в Дубае
Теннисистка Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
дубай, элина свитолина
Теннисистка Свитолина вышла в финал турнира в Дубае

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Теннисистка Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В полуфинале украинка, посеянная под седьмым номером, обыграла американку Кори Гауфф (3) со счетом 6:4, 6:7 (13:15), 6:4. Теннисистки провели на корте 3 часа 3 минуты.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Dubai Duty Free Tennis Championships
20 февраля 2026 • начало в 19:20
Завершен
Элина Свитолина
2 : 16:46:76:4
Кори Гауфф
В финале Свитолина сыграет с американкой Джессикой Пегулой, имеющей четвертый номер посева.
