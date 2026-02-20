Теннисистка Свитолина вышла в финал турнира в Дубае

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Теннисистка Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.

В полуфинале украинка, посеянная под седьмым номером, обыграла американку Кори Гауфф (3) со счетом 6:4, 6:7 (13:15), 6:4. Теннисистки провели на корте 3 часа 3 минуты.