Теннисистка Свитолина вышла в финал турнира в Дубае
20.02.2026
Теннисистка Свитолина вышла в финал турнира в Дубае
Теннисистка Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
