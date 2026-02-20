Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, когда США готовы нанести удар по Ирану - РИА Новости, 20.02.2026
12:16 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ssha-2075722365.html
СМИ узнали, когда США готовы нанести удар по Ирану
СМИ узнали, когда США готовы нанести удар по Ирану - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ узнали, когда США готовы нанести удар по Ирану
Высокопоставленные чиновники в сфере национальной безопасности США проинформировали президента Дональда Трампа о готовности американских вооруженных сил нанести
2026-02-20T12:16:00+03:00
2026-02-20T12:16:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
мирный план сша по украине
сша
иран
в мире, сша, иран, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
СМИ узнали, когда США готовы нанести удар по Ирану

CBS: США готовы нанести удар по Ирану уже в субботу

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Высокопоставленные чиновники в сфере национальной безопасности США проинформировали президента Дональда Трампа о готовности американских вооруженных сил нанести удары по Ирану уже в субботу, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с деталями данных обсуждений.
По данным собеседников телеканала, военные представили Трампу информацию о готовности к потенциальной операции, однако окончательное решение о нанесении ударов президент пока не принял.
Источники уточнили, что, несмотря на техническую готовность к действиям в ближайшие дни, временные рамки возможной операции могут выйти за пределы текущих выходных.
Как сообщало накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить его заключить ядерную сделку, и, если власти Ирана не согласятся после этого на требования Трампа о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной военной кампанией.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной
19 февраля, 01:33
 
В миреСШАИранДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
