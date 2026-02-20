Рейтинг@Mail.ru
Российские атлеты смогут принять участие в закрытии ОИ, подтвердили в МОК
16:41 20.02.2026 (обновлено: 16:47 20.02.2026)
Российские атлеты смогут принять участие в закрытии ОИ, подтвердили в МОК
Российские атлеты смогут принять участие в закрытии ОИ, подтвердили в МОК - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Российские атлеты смогут принять участие в закрытии ОИ, подтвердили в МОК
Российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, заявил директор по коммуникациям Международного... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
спорт, марк адамс, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Российские атлеты смогут принять участие в закрытии ОИ, подтвердили в МОК

Адамс: атлеты из РФ смогут принять участие в церемонии закрытия зимних ОИ

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Церемония закрытия Игр состоится 22 февраля. Ранее российские спортсмены не были допущены до церемонии открытия, основная часть которой прошла в Милане 6 февраля.
"На церемонии закрытия нейтральные атлеты смогут принять участие как индивидуальные спортсмены, так как в ней не участвуют команды", - сказал Адамс в пятницу на брифинге МОК.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
МОК объяснил, почему россияне не получили смартфоны на Олимпиаде
19 февраля, 16:15
 
СпортМарк АдамсМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
