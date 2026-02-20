https://ria.ru/20260220/sportsmeny-2075809592.html
Российские атлеты смогут принять участие в закрытии ОИ, подтвердили в МОК
Российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, заявил директор по коммуникациям Международного... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Адамс: атлеты из РФ смогут принять участие в церемонии закрытия зимних ОИ