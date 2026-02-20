https://ria.ru/20260220/sport-2075901663.html
Получившая удар коньком в глаз шорт-трекистка попала в больницу с порезом
Получившая удар коньком в глаз шорт-трекистка попала в больницу с порезом - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Получившая удар коньком в глаз шорт-трекистка попала в больницу с порезом
Польская шорт-трекистка Камила Селье, которая получила удар коньком в область глаза во время четвертьфинального забега на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T23:46:00+03:00
2026-02-20T23:46:00+03:00
2026-02-20T23:54:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
конрад недзведзкий
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89548/34/895483406_0:0:2863:1611_1920x0_80_0_0_8468b6733680529d85deab7f8936ff88.jpg
https://ria.ru/20260216/olimpiada-2074574515.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89548/34/895483406_0:0:2681:2011_1920x0_80_0_0_fa75f754e7e321ca1f11630e07137ff7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, конькобежный спорт, конрад недзведзкий, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Конрад Недзведзкий, Зимние Олимпийские игры 2026
Получившая удар коньком в глаз шорт-трекистка попала в больницу с порезом
Шорт-трекистка Селье попала в больницу с порезом после удара коньком в глаз