Получившая удар коньком в глаз шорт-трекистка попала в больницу с порезом - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
23:46 20.02.2026
Получившая удар коньком в глаз шорт-трекистка попала в больницу с порезом
Получившая удар коньком в глаз шорт-трекистка попала в больницу с порезом
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
Новости
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
спорт, конькобежный спорт, конрад недзведзкий, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Конрад Недзведзкий, Зимние Олимпийские игры 2026
Получившая удар коньком в глаз шорт-трекистка попала в больницу с порезом

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Польская шорт-трекистка Камила Селье, которая получила удар коньком в область глаза во время четвертьфинального забега на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Италии, с сильным отеком, порезом и повреждением кости отправилась в больницу в сопровождении врача.
Селье принимала участие в шестом четвертьфинальном забеге и в одном из поворотов не смогла удержать равновесие, начав падать. Во время падения американская спортсменка Кристен Сантос-Грисволд по инерции нанесла польке удар лезвием конька в нижнюю часть глазницы. По итогам эпизода обе спортсменки получили штраф и не отобрались в полуфинал.
"Глаз опухший, не может открыть. Разрезана щека, скуловая кость повреждена. Камила едет с врачом в больницу, мы ждем транспорта", - приводит слова пресс-атташе польской олимпийской команды Конрада Недзведзкого TVP Sport.
СпортКонькобежный спортКонрад НедзведзкийЗимние Олимпийские игры 2026
 
