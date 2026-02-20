Рейтинг@Mail.ru
23:13 20.02.2026
Советник премьера Ирака выступил против политизации Паралимпиады
Советник премьера Ирака выступил против политизации Паралимпиады
2026
спорт, министерство молодежи и спорта украины
Спорт, Министерство молодежи и спорта Украины
Советник премьера Ирака выступил против политизации Паралимпиады

Советник премьера Ирака Буньян выступил против политизации Паралимпиады

БАГДАД, 20 фев - РИА Новости. Паралимпийские игры не должны становиться местом сведения счетов, необходимо обеспечить участие в них всех спортсменов на равных, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по делам молодежи и спорта Ияд Буньян.
Паралимпийский комитет Италии в пятницу сообщил РИА Новости, что придерживается позиции о выступлении российских и белорусских атлетов на предстоящей Паралимпиаде под нейтральным флагом и без гимнов. МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
"Вместо того, чтобы спортивные состязания способствовали сближению народов, их политизация превращает стадионы в площадки для сведения счетов. Необходимо исключить из повестки политические разногласия и обеспечить участие всех спортсменов исключительно в соответствии с установленными законами и правилами, чтобы сохранить беспристрастность соревнований", - сказал он.
По словам собеседника агентства, Ирак выступает против дискриминации спортсменов по национальному признаку.
"Наша позиция остается твердой и четкой: мы выступаем против отстранения спортсменов от участия в международных спортивных состязаниях из-за политики и конфликтов, к которым они не имеют ни малейшего отношения", - добавил Буньян.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Песков надеется, что Международный паралимпийский комитет выдержит давление
19 февраля, 17:41
 
Спорт
 
