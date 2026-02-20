Советник премьера Ирака выступил против политизации Паралимпиады

БАГДАД, 20 фев - РИА Новости. Паралимпийские игры не должны становиться местом сведения счетов, необходимо обеспечить участие в них всех спортсменов на равных, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по делам молодежи и спорта Ияд Буньян.

Паралимпийский комитет Италии в пятницу сообщил РИА Новости, что придерживается позиции о выступлении российских и белорусских атлетов на предстоящей Паралимпиаде под нейтральным флагом и без гимнов. МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.

"Вместо того, чтобы спортивные состязания способствовали сближению народов, их политизация превращает стадионы в площадки для сведения счетов. Необходимо исключить из повестки политические разногласия и обеспечить участие всех спортсменов исключительно в соответствии с установленными законами и правилами, чтобы сохранить беспристрастность соревнований", - сказал он.

По словам собеседника агентства, Ирак выступает против дискриминации спортсменов по национальному признаку.