https://ria.ru/20260220/sport-2075896756.html
Советник премьера Ирака выступил против политизации Паралимпиады
Советник премьера Ирака выступил против политизации Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Советник премьера Ирака выступил против политизации Паралимпиады
Паралимпийские игры не должны становиться местом сведения счетов, необходимо обеспечить участие в них всех спортсменов на равных, заявил РИА Новости советник... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T23:13:00+03:00
2026-02-20T23:13:00+03:00
2026-02-20T23:13:00+03:00
спорт
министерство молодежи и спорта украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776411269_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_8fa789650a4ef75fc58b3215ad0ae894.jpg
https://ria.ru/20260219/peskov-2075551332.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776411269_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_4eb2e86e32532b34de6453fa35c11e7f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, министерство молодежи и спорта украины
Спорт, Министерство молодежи и спорта Украины
Советник премьера Ирака выступил против политизации Паралимпиады
Советник премьера Ирака Буньян выступил против политизации Паралимпиады
БАГДАД, 20 фев - РИА Новости. Паралимпийские игры не должны становиться местом сведения счетов, необходимо обеспечить участие в них всех спортсменов на равных, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по делам молодежи и спорта Ияд Буньян.
Паралимпийский комитет Италии
в пятницу сообщил РИА Новости, что придерживается позиции о выступлении российских и белорусских атлетов на предстоящей Паралимпиаде под нейтральным флагом и без гимнов. МИД и министерство молодежи и спорта Украины
выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
"Вместо того, чтобы спортивные состязания способствовали сближению народов, их политизация превращает стадионы в площадки для сведения счетов. Необходимо исключить из повестки политические разногласия и обеспечить участие всех спортсменов исключительно в соответствии с установленными законами и правилами, чтобы сохранить беспристрастность соревнований", - сказал он.
По словам собеседника агентства, Ирак
выступает против дискриминации спортсменов по национальному признаку.
"Наша позиция остается твердой и четкой: мы выступаем против отстранения спортсменов от участия в международных спортивных состязаниях из-за политики и конфликтов, к которым они не имеют ни малейшего отношения", - добавил Буньян.