В трех регионах России пройдут соревнования русских троек

В селе Новотыртышкино Алтайского края на празднике "Сибирская масленица" вот уже десять лет проходят соревнования русских троек с участием лучших наездников Сибирского федерального округа. В этом году ждут участников со всей страны. Планируется, что в заездах стартуют не менее 15 троек. Такое количество участников не собирает ни один ипподром России.