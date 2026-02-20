https://ria.ru/20260220/sport-2075892588.html
В трех регионах России пройдут соревнования русских троек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Сразу в трех регионах России 21-23 февраля пройдут соревнования русских троек.
В поселке Красный Восход Пермского края 23 февраля в рамках ХХ межрайонных конно-спортивных состоится заезд на 1600 метров.
В селе Новотыртышкино Алтайского края на празднике "Сибирская масленица" вот уже десять лет проходят соревнования русских троек с участием лучших наездников Сибирского федерального округа. В этом году ждут участников со всей страны. Планируется, что в заездах стартуют не менее 15 троек. Такое количество участников не собирает ни один ипподром России.
Впервые для участников соревнований русских троек учрежден приз — Кубок Сибирского федерального округа. Приз составляет 1 миллион рублей.
В воскресенье в поселке Энтолово, пригороде Санкт-Петербурга, пройдет фестиваль русских троек "ТройкаФест". Он начнется с грациозного раската трассы русскими тройками. Гостей будет приветствовать граф Орлов. Заезды троек пройдут на санях. После их завершения пройдет церемония награждения специальной премией "Сердце тройки".