Спецоперация, 20 февраля: в зоне СВО освободили восемь населенных пунктов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО, подсчитало РИА Новости из недельной сводки Минобороны.

ВСУ потеряли за неделю 8305 военнослужащих, 1808 беспилотников, 502 единицы военной автомобильной техники и 129 танков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115 765 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 776 танков и других боевых бронированных машин, 1 669 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 381 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 816 единиц специальной военной автомобильной техники.

Генерал-полковник об успехах на СВО

Успешные действия российской Объединенной группировки войск привели к значительному снижению боевого потенциала ВСУ, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба - первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской . По его словам, российская армия в 2025 году окончательно перехватила всю стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции.

ВСУ, отметил Рудской, потеряли в 2025 году около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и минометов. Подразделения группировки "Днепр" находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного ВСУ Запорожья , являющего столицей Запорожской области , отметил Рудской. При этом командование ВСУ, осознавая невозможность взятия Купянска, переориентировалось на тактику "медийных побед".

Армия России в 2025 году нарастила интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу, в результате значительно снизились возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой, заявил генерал.

Потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году - свыше 520 тысяч человек, сообщил Рудской.

Он отметил, что в современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации, этот опыт был показан во время спецоперации. Новой особенностью боевых действий стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 километров перед передним краем, где противник поражается массированным огнем и дронами.

ВС РФ в небе и на земле

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

За неделю силы ПВО сбили 13 управляемых авиационных бомб, 37 снарядов HIMARS и 1808 БПЛА ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре украинских боевиков.

ВСУ, по данным Минобороны, за неделю потеряли более 2415 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", Вооруженные силы РФ освободили за неделю два села в Запорожской области, сообщило министерство обороны России. Кроме того, российские ударные беспилотники уничтожили пусковую установку РСЗО ВСУ HIMARS, произведенную в США

Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки контратак ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях , сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили РИА Новости военнослужащие 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", минометный расчет морских пехотинцев сорвал попытку атаки на позиции российских подразделений под Красноармейском и уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ.

Как рассказал РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки с позывным "Сидор", мобильные огневые противодронные расчеты группировки войск "Днепр" способны по звуку, без визуального контакта, уничтожать украинские ударные БПЛА.

Начальник пресс-центра группировки войск "Север" Василий Межевых рассказал, что ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили в Черниговской области более 90 беспилотников ВСУ и до двух взводов операторов,

Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили порядка 40 пунктов снабжения ВСУ в феврале, сообщили РИА Новости в группировке.

Помимо этого, как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, подразделения группировки войск "Север" продвинулись на девяти участках в Сумском районе, в плены взяты двое украинских военных. Также две штурмовые группы ВСУ уничтожены артиллерией и дронами "Северян" в Сумской области

Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России в ДНР уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова при попытке обхода российских штурмовиков, сообщили в пресс-службе УФСБ России.

Проблемы Запада и Украины

Западные страны поддерживают лишь необходимый минимум самолетов в рядах ВВС ВСУ для пусков ракет Storm Shadow и SCALP, опасаясь истощения собственных арсеналов, поэтому в распоряжении ВСУ находятся не более 10-12 истребителей F-16, при этом количество подготовленных пилотов может быть еще меньше, поделился мнением с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков

Великобритания, Франция, Италия и Украина, как заявила на пресс-конференции в Кракове замгенсека НАТО Радмила Шекеринская. представила в пятницу странам Европейской пятерки ( Германия Польша ) некий оборонный план, который требует поддержки альянса.

Роберт Фицо. Владимир Зеленский пытается убедить Европейский союз в том, что Украина якобы выигрывает в конфликте с Россией, хотя на самом деле это не так, заявил премьер-министр Словакии