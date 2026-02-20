Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 20 февраля: в зоне СВО освободили восемь населенных пунктов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 20.02.2026
Спецоперация, 20 февраля: в зоне СВО освободили восемь населенных пунктов
Спецоперация, 20 февраля: в зоне СВО освободили восемь населенных пунктов
Спецоперация, 20 февраля: в зоне СВО освободили восемь населенных пунктов
ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО, подсчитало РИА Новости из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
алексей леонков
сергей рудской
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
безопасность, россия, украина, запорожская область, алексей леонков, сергей рудской, вооруженные силы украины, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область, Алексей Леонков, Сергей Рудской, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, F-16

Спецоперация, 20 февраля: в зоне СВО освободили восемь населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО, подсчитало РИА Новости из недельной сводки Минобороны.
ВСУ потеряли за неделю 8305 военнослужащих, 1808 беспилотников, 502 единицы военной автомобильной техники и 129 танков.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому перед началом СВО
Вчера, 18:59
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115 765 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 776 танков и других боевых бронированных машин, 1 669 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 381 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 816 единиц специальной военной автомобильной техники.

Генерал-полковник об успехах на СВО

Успешные действия российской Объединенной группировки войск привели к значительному снижению боевого потенциала ВСУ, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба - первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, российская армия в 2025 году окончательно перехватила всю стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ рассказали о главном "козыре" США в переговорах с Россией по Украине
Вчера, 16:48
ВСУ, отметил Рудской, потеряли в 2025 году около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и минометов. Подразделения группировки "Днепр" находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного ВСУ Запорожья, являющего столицей Запорожской области, отметил Рудской. При этом командование ВСУ, осознавая невозможность взятия Купянска, переориентировалось на тактику "медийных побед".
Армия России в 2025 году нарастила интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу, в результате значительно снизились возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой, заявил генерал.
Потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году - свыше 520 тысяч человек, сообщил Рудской.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Зеленский сделал заявление о готовности идти на компромиссы
Вчера, 14:51
Он отметил, что в современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации, этот опыт был показан во время спецоперации. Новой особенностью боевых действий стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 километров перед передним краем, где противник поражается массированным огнем и дронами.

ВС РФ в небе и на земле

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
За неделю силы ПВО сбили 13 управляемых авиационных бомб, 37 снарядов HIMARS и 1808 БПЛА ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре украинских боевиков.
Пожар на предприятии в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе
Вчера, 14:11
ВСУ, по данным Минобороны, за неделю потеряли более 2415 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", Вооруженные силы РФ освободили за неделю два села в Запорожской области, сообщило министерство обороны России. Кроме того, российские ударные беспилотники уничтожили пусковую установку РСЗО ВСУ HIMARS, произведенную в США.
Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки контратак ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщили РИА Новости военнослужащие 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", минометный расчет морских пехотинцев сорвал попытку атаки на позиции российских подразделений под Красноармейском и уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ раскрыли план Запада в отношении территорий Украины
Вчера, 10:49
Как рассказал РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки с позывным "Сидор", мобильные огневые противодронные расчеты группировки войск "Днепр" способны по звуку, без визуального контакта, уничтожать украинские ударные БПЛА.
Начальник пресс-центра группировки войск "Север" Василий Межевых рассказал, что ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили в Черниговской области более 90 беспилотников ВСУ и до двух взводов операторов,
Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили порядка 40 пунктов снабжения ВСУ в феврале, сообщили РИА Новости в группировке.
Помимо этого, как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, подразделения группировки войск "Север" продвинулись на девяти участках в Сумском районе, в плены взяты двое украинских военных. Также две штурмовые группы ВСУ уничтожены артиллерией и дронами "Северян" в Сумской области.
Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России в ДНР уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова при попытке обхода российских штурмовиков, сообщили в пресс-службе УФСБ России.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Вчера, 09:03

Проблемы Запада и Украины

Западные страны поддерживают лишь необходимый минимум самолетов в рядах ВВС ВСУ для пусков ракет Storm Shadow и SCALP, опасаясь истощения собственных арсеналов, поэтому в распоряжении ВСУ находятся не более 10-12 истребителей F-16, при этом количество подготовленных пилотов может быть еще меньше, поделился мнением с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Украина, как заявила на пресс-конференции в Кракове замгенсека НАТО Радмила Шекеринская. представила в пятницу странам Европейской пятерки (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Польша) некий оборонный план, который требует поддержки альянса.
Владимир Зеленский пытается убедить Европейский союз в том, что Украина якобы выигрывает в конфликте с Россией, хотя на самом деле это не так, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", водители такси на Украине начали сотрудничать с военкоматами и помогать их сотрудникам проводить насильственную мобилизацию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
22 июня 2022, 17:18
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская областьАлексей ЛеонковСергей РудскойВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОF-16
 
 
