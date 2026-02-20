Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА уничтожили 40 пунктов снабжения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 20.02.2026 (обновлено: 07:15 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/spetsoperatsiya-2075656004.html
Операторы БПЛА уничтожили 40 пунктов снабжения ВСУ в Харьковской области
Операторы БПЛА уничтожили 40 пунктов снабжения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.02.2026
Операторы БПЛА уничтожили 40 пунктов снабжения ВСУ в Харьковской области
Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили порядка 40 пунктов снабжения ВСУ в феврале, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:14:00+03:00
2026-02-20T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260220/spetsoperatsiya-2075654125.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА уничтожили 40 пунктов снабжения ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ уничтожили 40 пунктов снабжения ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 20 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили порядка 40 пунктов снабжения ВСУ в феврале, сообщили РИА Новости в группировке.
"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса нанесли огневое поражение по местам хранения провианта, боекомплекта, а также горюче-смазочных материалов, необходимых для поддержания боеспособности украинских формирований в Харьковской области. Расчёты беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили около 40 пунктов снабжения ВСУ с начала месяца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что операторы использовали как ударные FPV-дроны на оптоволоконном управлении, так и квадрокоптеры со сбрасываемой боевой частью.
"Точное уничтожение позволило нарушить логистику противника, создавая условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Север", - пояснили в группировке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
06:31
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала