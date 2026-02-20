Операторы БПЛА уничтожили 40 пунктов снабжения ВСУ в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 20 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили порядка 40 пунктов снабжения ВСУ в феврале, сообщили РИА Новости в группировке.

Уточняется, что операторы использовали как ударные FPV-дроны на оптоволоконном управлении, так и квадрокоптеры со сбрасываемой боевой частью.