Операторы БПЛА уничтожили 40 пунктов снабжения ВСУ в Харьковской области
Операторы БПЛА уничтожили 40 пунктов снабжения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.02.2026
Операторы БПЛА уничтожили 40 пунктов снабжения ВСУ в Харьковской области
Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили порядка 40 пунктов снабжения ВСУ в феврале, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:14:00+03:00
2026-02-20T07:14:00+03:00
2026-02-20T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
Новости
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 20 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили порядка 40 пунктов снабжения ВСУ в феврале, сообщили РИА Новости в группировке.
"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса нанесли огневое поражение по местам хранения провианта, боекомплекта, а также горюче-смазочных материалов, необходимых для поддержания боеспособности украинских формирований в Харьковской области
. Расчёты беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили около 40 пунктов снабжения ВСУ
с начала месяца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что операторы использовали как ударные FPV-дроны на оптоволоконном управлении, так и квадрокоптеры со сбрасываемой боевой частью.
"Точное уничтожение позволило нарушить логистику противника, создавая условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Север", - пояснили в группировке.