https://ria.ru/20260220/spetsoperatsiya-2075651554.html
"Искандер" уничтожил в Черниговской области более 90 БПЛА
"Искандер" уничтожил в Черниговской области более 90 БПЛА - РИА Новости, 20.02.2026
"Искандер" уничтожил в Черниговской области более 90 БПЛА
Российские ВС ударом "Искандера" уничтожили в Черниговской области более 90 беспилотников ВСУ и до двух взводов операторов, начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T05:25:00+03:00
2026-02-20T05:25:00+03:00
2026-02-20T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
нежин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780911568_0:18:1460:839_1920x0_80_0_0_3350b9d50ca07b0ac5e38d3a107391d7.jpg
https://ria.ru/20260220/spetsoperatsiya-2075650871.html
черниговская область
нежин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780911568_159:0:1302:857_1920x0_80_0_0_41fba4392c870cd8abf711c9c8be1eb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черниговская область, нежин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Нежин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Искандер" уничтожил в Черниговской области более 90 БПЛА
"Искандер" уничтожил в Черниговской области 90 БПЛА и два взвода операторов