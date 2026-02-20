Рейтинг@Mail.ru
"Искандер" уничтожил в Черниговской области более 90 БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 20.02.2026
"Искандер" уничтожил в Черниговской области более 90 БПЛА
Российские ВС ударом "Искандера" уничтожили в Черниговской области более 90 беспилотников ВСУ и до двух взводов операторов
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
нежин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
черниговская область
нежин
безопасность, черниговская область, нежин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Нежин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Искандер" уничтожил в Черниговской области более 90 БПЛА

"Искандер" уничтожил в Черниговской области 90 БПЛА и два взвода операторов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские ВС ударом "Искандера" уничтожили в Черниговской области более 90 беспилотников ВСУ и до двух взводов операторов, начальник пресс-центра группировки войск "Север" Василий Межевых.
"В районе Нежина ударом ОТРК "Искандер" уничтожена площадка и места хранения ударных БПЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов", - сказал Межевых в ролике, опубликованном Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в двух областях
05:02
 
