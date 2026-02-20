МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" рассказали об освобождении населенного пункта Криничное Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Из сообщения ведомства следует, что военнослужащие 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Криничное Запорожской области

"Заходили мы с правого фланга. Закрепились, зашли в дом. Противник ведет ожесточенные бои, держится за каждый кусочек земли. Мы зашли в первый дом в деревне, зачистили и развернули флаг", - рассказал наводчик-оператор с позывным "Ярый" о действиях штурмовой группы в опубликованном видео от Минобороны.

В результате боёв уничтожен личный состав подразделения противника из состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ , две боевые бронированные машины, два пункта управления БПЛА и пять гексакоптеров.

"Нас встречали три противника, которые вели огонь. Мы около двух часов не могли подойти. Они обстреливали, кидали гранаты. В итоге у меня с собой был бензин. Мы сожгли этот блиндаж полностью. Я закидывал бензин и стрелял сверху из гранаты. Сам обгорел немного, но штурмовать получилось", - поделился на видео подробностями стрелок с позывным "Ангарский".

После освобождения населенного пункта противник пытался заезжать на бронетехнике на окраину и снимать видео с флагом для пропаганды. Операторы БПЛА группировки "Восток" фиксируют эту активность, после чего штурмовики уничтожают националистов.