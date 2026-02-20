Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/soosnovatel-2075651158.html
СМИ: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона
СМИ: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона
Сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии, британской компании ASOS, Квентин Гриффитс погиб в результате загадочного падения с балкона в Таиланде, сообщает... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T05:09:00+03:00
2026-02-20T05:09:00+03:00
в мире
таиланд
паттайя
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072880628_0:98:2940:1752_1920x0_80_0_0_ac4a77a8b12dab413207b0defb24680e.jpg
таиланд
паттайя
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072880628_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a70425ea13f89bd6bc6af02703d212af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, паттайя, лондон
В мире, Таиланд, Паттайя, Лондон
СМИ: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона

Daily Mail: сооснователь компании ASOS Гриффитс погиб в Таиланде, упав с балкона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи в Таиланде
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии, британской компании ASOS, Квентин Гриффитс погиб в результате загадочного падения с балкона в Таиланде, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на правоохранителей.
По данным полиции, 58-летний Гриффитс выпал со своей квартиры на 17-м этаже в жилом комплексе в Паттайе.
Полиция не обнаружила никаких признаков беспорядка внутри квартиры, но не исключает версию насильственной смерти. Точная причина смерти будет установлена после полной патологоанатомической экспертизы, которая может занять несколько месяцев.
Компания ASOS была основана в 2000 году в Лондоне. Ее название первоначально обозначало фразу As Seen On Screen ("Как на экране") со слоганом "покупай то, что видишь в кино и по телевизору".
 
В миреТаиландПаттайяЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала