СМИ: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона
СМИ: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона
20.02.2026
СМИ: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона
Daily Mail: сооснователь компании ASOS Гриффитс погиб в Таиланде, упав с балкона
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии, британской компании ASOS, Квентин Гриффитс погиб в результате загадочного падения с балкона в Таиланде, сообщает газета Daily Mail
со ссылкой на правоохранителей.
По данным полиции, 58-летний Гриффитс выпал со своей квартиры на 17-м этаже в жилом комплексе в Паттайе.
Полиция не обнаружила никаких признаков беспорядка внутри квартиры, но не исключает версию насильственной смерти. Точная причина смерти будет установлена после полной патологоанатомической экспертизы, которая может занять несколько месяцев.
Компания ASOS была основана в 2000 году в Лондоне. Ее название первоначально обозначало фразу As Seen On Screen ("Как на экране") со слоганом "покупай то, что видишь в кино и по телевизору".