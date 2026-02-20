СМИ: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии, британской компании ASOS, Квентин Гриффитс погиб в результате загадочного падения с балкона в Таиланде, сообщает газета Сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии, британской компании ASOS, Квентин Гриффитс погиб в результате загадочного падения с балкона в Таиланде, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на правоохранителей.

По данным полиции, 58-летний Гриффитс выпал со своей квартиры на 17-м этаже в жилом комплексе в Паттайе.

Полиция не обнаружила никаких признаков беспорядка внутри квартиры, но не исключает версию насильственной смерти. Точная причина смерти будет установлена после полной патологоанатомической экспертизы, которая может занять несколько месяцев.