В МГУ рассказали о снегопаде, накрывшем Москву

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Высота сугробов в пятницу в Москве побила рекорд за 72 года наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

"Обновление рекорда стало следствием аномально снежного дня накануне: суточная сумма осадков 19 февраля при прохождении над московским регионом атмосферных фронтов в системе циклона достигла 24,4 миллиметра. Это значение оказалось седьмым в ряду наибольших суточных сумм для твёрдых осадков в холодный период, начиная с 1954 года", - добавил Локощенко.