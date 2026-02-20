Рейтинг@Mail.ru
В МГУ рассказали о снегопаде, накрывшем Москву
17:36 20.02.2026
В МГУ рассказали о снегопаде, накрывшем Москву
москва
москва
Максим Зубков
Москва

В МГУ рассказали о снегопаде, накрывшем Москву

© РИА Новости / Александр Вильф
Мужчина чистит автомобиль после снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Мужчина чистит автомобиль после снегопада
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Высота сугробов в пятницу в Москве побила рекорд за 72 года наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
"Обновление рекорда стало следствием аномально снежного дня накануне: суточная сумма осадков 19 февраля при прохождении над московским регионом атмосферных фронтов в системе циклона достигла 24,4 миллиметра. Это значение оказалось седьмым в ряду наибольших суточных сумм для твёрдых осадков в холодный период, начиная с 1954 года", - добавил Локощенко.
Рекордно большая суточная сумма количества зимних осадков – 31,4 миллиметра – была отмечена в Метеорологической обсерватории МГУ 14 декабря 1981 года, уточнил научный сотрудник МГУ.
 
Москва
 
 
