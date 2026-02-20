Анохин и Куницкий обсудили взаимодействие Смоленщины и ПАО "Дорогобуж"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с гендиректором ПАО "Дорогобуж" Владимиром Куницким, среди тем разговора было сотрудничество региона и предприятия.

"Обсудили планы взаимодействия в рамках нового соглашения с предприятием. В этом году приступим к капитальному обновлению Дорогобужской средней школы №2 имени кавалера ордена Мужества В.А. Шашина. Работы включают ремонт здания, замену инженерных сетей, модернизацию учебных кабинетов и благоустройство прилегающей территории, создание открытого спортивного комплекса со стадионом", – написал Анохин в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул: за последние годы при поддержке предприятия был реализован ряд проектов. В частности, была капитально отремонтирована Дорогобужская центральная районная больница: открыты хирургическое и реанимационное отделения с операционным блоком, построена вертолетная площадка санитарной авиации, продолжается обновление профильных отделений лечебного корпуса.

Был обновлен и Верхнеднепровский технологический техникум. После реконструкции открылся физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Верхнеднепровский. Продолжается развитие семейного центра отдыха "Ласточка".