https://ria.ru/20260220/smolensk-2075775396.html
Анохин и Куницкий обсудили взаимодействие Смоленщины и ПАО "Дорогобуж"
Анохин и Куницкий обсудили взаимодействие Смоленщины и ПАО "Дорогобуж" - РИА Новости, 20.02.2026
Анохин и Куницкий обсудили взаимодействие Смоленщины и ПАО "Дорогобуж"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с гендиректором ПАО "Дорогобуж" Владимиром Куницким, среди тем разговора было сотрудничество региона и... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:51:00+03:00
2026-02-20T14:51:00+03:00
2026-02-20T14:51:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
дорогобуж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075773368_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_4d7b693b88c21fd3a29cf97ce7fb48f0.jpg
https://ria.ru/20260217/proekt-2074972903.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075773368_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_74aa6aa39a95be9941569a2e27054821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, дорогобуж
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Дорогобуж
Анохин и Куницкий обсудили взаимодействие Смоленщины и ПАО "Дорогобуж"
Анохин и Куницкий обсудили сотрудничество Смоленской области и ПАО "Дорогобуж"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился
с гендиректором ПАО "Дорогобуж" Владимиром Куницким, среди тем разговора было сотрудничество региона и предприятия.
"Обсудили планы взаимодействия в рамках нового соглашения с предприятием. В этом году приступим к капитальному обновлению Дорогобужской средней школы №2 имени кавалера ордена Мужества В.А. Шашина. Работы включают ремонт здания, замену инженерных сетей, модернизацию учебных кабинетов и благоустройство прилегающей территории, создание открытого спортивного комплекса со стадионом", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул: за последние годы при поддержке предприятия был реализован ряд проектов. В частности, была капитально отремонтирована Дорогобужская центральная районная больница: открыты хирургическое и реанимационное отделения с операционным блоком, построена вертолетная площадка санитарной авиации, продолжается обновление профильных отделений лечебного корпуса.
Был обновлен и Верхнеднепровский технологический техникум. После реконструкции открылся физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Верхнеднепровский. Продолжается развитие семейного центра отдыха "Ласточка".
В честь 60-летнего юбилея предприятия в Дорогобуже открыт сквер. Помимо этого, прошлой весной компания передала смоленским аграриям 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений для проведения весенней посевной кампании.