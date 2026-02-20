Рейтинг@Mail.ru
Анохин и Куницкий обсудили взаимодействие Смоленщины и ПАО "Дорогобуж" - РИА Новости, 20.02.2026
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
14:51 20.02.2026
Анохин и Куницкий обсудили взаимодействие Смоленщины и ПАО "Дорогобуж"
Анохин и Куницкий обсудили взаимодействие Смоленщины и ПАО "Дорогобуж"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с гендиректором ПАО "Дорогобуж" Владимиром Куницким, среди тем разговора было сотрудничество региона и... РИА Новости, 20.02.2026
смоленская область, василий анохин, дорогобуж
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Дорогобуж
Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с гендиректором ПАО "Дорогобуж" Владимиром Куницким
Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с гендиректором ПАО "Дорогобуж" Владимиром Куницким
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с гендиректором ПАО "Дорогобуж" Владимиром Куницким, среди тем разговора было сотрудничество региона и предприятия.
"Обсудили планы взаимодействия в рамках нового соглашения с предприятием. В этом году приступим к капитальному обновлению Дорогобужской средней школы №2 имени кавалера ордена Мужества В.А. Шашина. Работы включают ремонт здания, замену инженерных сетей, модернизацию учебных кабинетов и благоустройство прилегающей территории, создание открытого спортивного комплекса со стадионом", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул: за последние годы при поддержке предприятия был реализован ряд проектов. В частности, была капитально отремонтирована Дорогобужская центральная районная больница: открыты хирургическое и реанимационное отделения с операционным блоком, построена вертолетная площадка санитарной авиации, продолжается обновление профильных отделений лечебного корпуса.
Был обновлен и Верхнеднепровский технологический техникум. После реконструкции открылся физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Верхнеднепровский. Продолжается развитие семейного центра отдыха "Ласточка".
В честь 60-летнего юбилея предприятия в Дорогобуже открыт сквер. Помимо этого, прошлой весной компания передала смоленским аграриям 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений для проведения весенней посевной кампании.
Анохин рассказал о реализации значимых проектов в Смоленской области
17 февраля, 15:16
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинДорогобуж
 
 
