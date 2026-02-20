Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, как долго Венгрия будет блокировать кредит Украине
21:03 20.02.2026 (обновлено: 22:10 20.02.2026)
Сийярто рассказал, как долго Венгрия будет блокировать кредит Украине
Сийярто рассказал, как долго Венгрия будет блокировать кредит Украине - РИА Новости, 20.02.2026
Сийярто рассказал, как долго Венгрия будет блокировать кредит Украине
Украина не получит кредит от ЕС, пока блокирует транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T21:03:00+03:00
2026-02-20T22:10:00+03:00
экономика
украина
венгрия
россия
петер сийярто
санкции в отношении россии
мирный план сша по украине
в мире
экономика, украина, венгрия, россия, петер сийярто, санкции в отношении россии, мирный план сша по украине, в мире, санкции, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, нефтепровод "дружба", энергетика, нефть, мид венгрии
Экономика, Украина, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Санкции в отношении России, Мирный план США по Украине, В мире, Санкции, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Нефтепровод "Дружба", Энергетика, Нефть, МИД Венгрии
Сийярто рассказал, как долго Венгрия будет блокировать кредит Украине

Сийярто: Венгрия блокирует кредит ЕС Украине до возобновления транзита нефти

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 фев — РИА Новости. Украина не получит кредит от ЕС, пока блокирует транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Пока поставки нефти через Украину в Венгрию не возобновятся, Венгрия будет блокировать выплату Украине военного займа в размере 90 миллиардов евро", — сказал он в видеообращении в Facebook*.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Никогда не вернет". Во Франции сделали громкое заявление об Украине
12 февраля, 10:25
Как подчеркнул министр, никаких физических, технических или инженерных препятствий для возобновления поставок нет. По его словам, это чисто политическое решение и шантаж в сговоре с Брюсселем и оппозицией перед выборами в республике.
По данным газеты Financial Times, ранее в пятницу против решения о такой выплате Киеву выступил посол Венгрии в Евросоюзе. Без этого займа Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале, говорится в публикации. Как отмечается, Еврокомиссия по-прежнему сможет использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствования только при единогласном решении всех 27 государств-членов.
В начале месяца Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита. Как следует из опубликованного заявления, это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые решили не участвовать в расширенном сотрудничестве.
Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения станут рассматривать отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Она рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Украине
11 февраля, 17:58
Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите блока в декабре. На прошлой неделе его одобрил Европарламент, далее это предстоит сделать Совету ЕС. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.
Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти
15 февраля, 21:02
 
ЭкономикаУкраинаВенгрияРоссияПетер СийяртоСанкции в отношении РоссииМирный план США по УкраинеВ миреСанкцииЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентНефтепровод "Дружба"ЭнергетикаНефтьМИД Венгрии
 
 
