Сийярто рассказал, как долго Венгрия будет блокировать кредит Украине

БУДАПЕШТ, 20 фев — РИА Новости. Украина не получит кредит от ЕС, пока блокирует транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Пока поставки нефти через Украину в Венгрию не возобновятся, Венгрия будет блокировать выплату Украине военного займа в размере 90 миллиардов евро", — сказал он в видеообращении в Facebook*.

Как подчеркнул министр, никаких физических, технических или инженерных препятствий для возобновления поставок нет. По его словам, это чисто политическое решение и шантаж в сговоре с Брюсселем и оппозицией перед выборами в республике.

По данным газеты Financial Times , ранее в пятницу против решения о такой выплате Киеву выступил посол Венгрии в Евросоюзе. Без этого займа Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале, говорится в публикации. Как отмечается, Еврокомиссия по-прежнему сможет использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствования только при единогласном решении всех 27 государств-членов.

В начале месяца Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита. Как следует из опубликованного заявления , это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые решили не участвовать в расширенном сотрудничестве.

Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения станут рассматривать отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".

Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите блока в декабре. На прошлой неделе его одобрил Европарламент, далее это предстоит сделать Совету ЕС. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.

Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.