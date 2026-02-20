Рейтинг@Mail.ru
15:18 20.02.2026
общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Снежная погода пока не покинет Москву, рассказала синоптик

Макарова: снежная погода не покинет Москву еще минимум пять дней

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Осадки в виде снега будут переодически идти на территории Москвы и области ещё минимум пять дней, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Западно-восточный перенос воздушных масс будет определять погоду в ближайшие дни, циклоны будут приходить с запада и нести меньше влаги, чем южные. Погода будет преобладать облачная, но с прояснениями. Они могут быть как в ночное время, так дневное. И почти каждый день у нас прогнозируют осадки, преимущественно в виде снега. Интенсивность их от небольшой до умеренной. В какие-то дни они будут выпадать в большинстве районов, когда-то они будут местами отмечаться, но также будут периоды и без осадков в ближайшие пять дней", - сказала Макарова.
Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
ОбществоМоскваРоссияМарина МакароваГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
