Снежная погода пока не покинет Москву, рассказала синоптик
20.02.2026
Снежная погода пока не покинет Москву, рассказала синоптик
Осадки в виде снега будут переодически идти на территории Москвы и области ещё минимум пять дней, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России... РИА Новости, 20.02.2026
Снежная погода пока не покинет Москву, рассказала синоптик
Макарова: снежная погода не покинет Москву еще минимум пять дней