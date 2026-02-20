Минюст внес писателей Севриновского* и Хабичева* в список иноагентов

"Двадцатого февраля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Владимир Севриновский*, Аурен Хабичев*", - говорится на сайте

По данным министерства, Севриновский* участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной РФ. Распространял недостоверную информацию о решениях РФ, выступал против СВО.

Хабичев* также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Кроме того он призывал к нарушению территориальной целостности России. Участвовал в распространении материалов иноагентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов нежелательных в РФ организаций. Проживает за пределами Российской Федерации.