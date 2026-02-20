https://ria.ru/20260220/sevrinovskiy-2075818960.html
Минюст внес писателей Севриновского* и Хабичева* в список иноагентов
Минюст внес писателей Севриновского* и Хабичева* в список иноагентов - РИА Новости, 20.02.2026
Минюст внес писателей Севриновского* и Хабичева* в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателей Владимира Севриновского* и Аурена Хабичева*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:13:00+03:00
2026-02-20T17:13:00+03:00
2026-02-20T17:29:00+03:00
россия
иноагенты
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg
https://ria.ru/20260217/proekt-2074988952.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_23a0feffa3e75f46ce5f64eef7ef60ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст внес писателей Севриновского* и Хабичева* в список иноагентов
Минюст РФ: писатели Владимир Севриновский и Аурен Хабичев признаны иноагентами
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателей Владимира Севриновского* и Аурена Хабичева*, сообщается на сайте
ведомства.
«
"Двадцатого февраля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Владимир Севриновский*, Аурен Хабичев*", - говорится на сайте
По данным министерства, Севриновский* участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной РФ. Распространял недостоверную информацию о решениях РФ, выступал против СВО.
Хабичев* также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Кроме того он призывал к нарушению территориальной целостности России. Участвовал в распространении материалов иноагентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов нежелательных в РФ организаций. Проживает за пределами Российской Федерации.
* Признан иностранным агентом в России