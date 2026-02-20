Рейтинг@Mail.ru
Минюст внес писателей Севриновского* и Хабичева* в список иноагентов
17:13 20.02.2026 (обновлено: 17:29 20.02.2026)
Минюст внес писателей Севриновского* и Хабичева* в список иноагентов
Минюст внес писателей Севриновского* и Хабичева* в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателей Владимира Севриновского* и Аурена Хабичева*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.02.2026
Минюст РФ: писатели Владимир Севриновский и Аурен Хабичев признаны иноагентами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателей Владимира Севриновского* и Аурена Хабичева*, сообщается на сайте ведомства.
«

"Двадцатого февраля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Владимир Севриновский*, Аурен Хабичев*", - говорится на сайте

По данным министерства, Севриновский* участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной РФ. Распространял недостоверную информацию о решениях РФ, выступал против СВО.
Хабичев* также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Кроме того он призывал к нарушению территориальной целостности России. Участвовал в распространении материалов иноагентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов нежелательных в РФ организаций. Проживает за пределами Российской Федерации.
* Признан иностранным агентом в России
