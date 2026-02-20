https://ria.ru/20260220/sevastopol-2075888794.html
ПВО уничтожила две воздушные цели над Севастополем
ПВО уничтожила две воздушные цели над Севастополем - РИА Новости, 20.02.2026
ПВО уничтожила две воздушные цели над Севастополем
В Севастополе работает ПВО, сбиты уже две воздушных цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T21:55:00+03:00
2026-02-20T21:55:00+03:00
2026-02-20T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
севастополь
севастополь, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность
ПВО уничтожила две воздушные цели над Севастополем
Развожаев: в Севастополе работает ПАО, сбиты уже две воздушные цели