Несколько домов получили повреждения при атаке ВСУ в Севастополе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 20.02.2026
Несколько домов получили повреждения при атаке ВСУ в Севастополе
Несколько домов получили повреждения при атаке ВСУ в Севастополе
В Севастополе при атаке ВСУ минувшей ночью повреждены ряд жилых домов и 11 машин, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.02.2026
2026
происшествия, севастополь, михаил развожаев, борис михайлов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Борис Михайлов, Вооруженные силы Украины
Несколько домов и 11 авто получили повреждения при атаке ВСУ в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. В Севастополе при атаке ВСУ минувшей ночью повреждены ряд жилых домов и 11 машин, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ минувшей ночью погиб 30-летний мужчина и ранена 90-летняя женщина.
"В районе улицы Маршала Крылова в двух МКД (многоквартирных домах - ред.) выбиты стекла в трех квартирах. В переулке Ставковый получили повреждения 9 частных домовладений. В районе улицы Федоровской в торец дома попал крупный осколок от сбитого БПЛА. Выбиты стекла в 3 квартирах, повреждена газовая труба. На Бориса Михайлова также обнаружены осколки БПЛА и повреждено несколько окон в одном из многоквартирных домов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, повреждено 11 автомобилей.
