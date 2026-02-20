https://ria.ru/20260220/sevastopol-2075678796.html
Несколько домов получили повреждения при атаке ВСУ в Севастополе
Несколько домов получили повреждения при атаке ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 20.02.2026
Несколько домов получили повреждения при атаке ВСУ в Севастополе
В Севастополе при атаке ВСУ минувшей ночью повреждены ряд жилых домов и 11 машин, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.02.2026
севастополь
