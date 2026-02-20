https://ria.ru/20260220/sevastopol-2075674260.html
В Севастополе при атаке ВСУ пострадала 90-летняя женщина
В Севастополе при воздушной атаке ВСУ пострадала 90-летняя женщина, у неё поверхностные раны голени и глаз, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T09:53:00+03:00
2026-02-20T09:53:00+03:00
2026-02-20T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
происшествия, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
