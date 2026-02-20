https://ria.ru/20260220/sanktsii-2075889428.html
Постпреды ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Постпреды ЕС не согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.02.2026
Постпреды ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Заседание постпредов стран ЕС завершилось в пятницу без согласования 20-го пакета санкций против России, остаются возражения, сообщил в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:00:00+03:00
2026-02-20T22:00:00+03:00
2026-02-20T22:12:00+03:00
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20260220/vengrija-2075877121.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Постпреды ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Постпреды ЕС не согласовали 20-й пакет санкций против России