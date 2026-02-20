Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС не согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.02.2026
22:00 20.02.2026 (обновлено: 22:12 20.02.2026)
Постпреды ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Постпреды ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Заседание постпредов стран ЕС завершилось в пятницу без согласования 20-го пакета санкций против России, остаются возражения, сообщил в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:00:00+03:00
2026-02-20T22:12:00+03:00
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
https://ria.ru/20260220/vengrija-2075877121.html
россия
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Постпреды ЕС не согласовали новый пакет санкций против России

Постпреды ЕС не согласовали 20-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Заседание постпредов стран ЕС завершилось в пятницу без согласования 20-го пакета санкций против России, остаются возражения, сообщил в пятницу РИА Новости осведомленный европейский источник на условиях анонимности.
"Встреча постпредов завершилась, но остаются некоторые возражения...", - сказал он, добавив, что "основной текст достаточно стабилен".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Венгрия попросила исключить некоторых россиян из списка санкций ЕС
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
