https://ria.ru/20260220/samolet-2075684785.html
Неизвестный лайнер из США дважды пересек границу России
Неизвестный лайнер из США дважды пересек границу России - РИА Новости, 20.02.2026
Неизвестный лайнер из США дважды пересек границу России
Неизвестный американский самолет типа Boeing 787-8 Dreamliner, предназначенный для использования правительством или военными ведомствами, пересек Россию с... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:44:00+03:00
2026-02-20T10:44:00+03:00
2026-02-20T10:51:00+03:00
в мире
россия
ташкент
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_72e112facc5095f5cd6042aa9db35d58.jpg
https://ria.ru/20250625/spetsbort-2025463204.html
россия
ташкент
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ec27ffb8796b9438b06939b2dfb89b25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ташкент, узбекистан
В мире, Россия, Ташкент, Узбекистан
Неизвестный лайнер из США дважды пересек границу России
Flightradar24: Boeing 787-8 дважды пересек границу России и направился в Ташкент