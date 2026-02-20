Рейтинг@Mail.ru
09:48 20.02.2026 (обновлено: 12:41 20.02.2026)
Каждый третий россиянин за последний год читал книгу о ВОВ
2026
Девушка читает книгу в библиотеке
Девушка читает книгу в библиотеке. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Каждый третий россиянин за последний год читал или слушал книгу о Великой Отечественной войне, доля интересовавшихся такой литературой выросла с 31 до 34% по сравнению с 2025 годом, следует из результатов опроса Аналитического центра НАФИ совместно с издательской группой "Эксмо-АСТ", с которым ознакомилось РИА Новости.
Всероссийский опрос был проведен Аналитическим центром НАФИ в январе 2026 года, в нем приняли участие тысяча человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.
Назван самый узнаваемый автор книг о Великой Отечественной войне
Назван самый узнаваемый автор книг о Великой Отечественной войне
Вчера, 04:48
"Каждый третий россиянин (34%) за последний год читал или слушал книгу о Великой Отечественной войне. Доля таких людей увеличилась на 3 п.п. с 31% в 2025 году", - говорится в сообщении.
Чаще всего книги о событиях Великой Отечественной войны интересовали россиян в возрасте 18–34 лет - их доля составила 45%, а также людей 55 лет и старше - 44% опрошенных. При этом мужчины выбирали такие книги чаще женщин — 37% против 31%, подчеркнули аналитики.
Никогда не читали и не слушали книги о Великой Отечественной войне 7% россиян: чаще такие люди встречаются среди тех, кому 25-34 года (13%), среди не занятых (12%), а также тех, кто в целом мало читает или не читает совсем (15%)", следует из результатов опроса.
В то же время книги остаются одним из главных источников знаний о событиях Великой Отечественной войны для россиян, отметили в пресс-службе "Эксмо-АСТ". Как способ получения информации литература заняла четвертое место в рейтинге, уступив рассказам ветеранов (88%), документальным фильмам (83%) и профильным музеям (82%), но опередив художественные фильмы (70%).
РКК оцифрует архивы времен Великой Отечественной войны
РКК оцифрует архивы времен Великой Отечественной войны
3 февраля, 16:50
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Главный редактор: Гаврилова А.В.
