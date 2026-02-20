Рейтинг@Mail.ru
Россия доказала, что ее нельзя запугать, заявила Захарова - РИА Новости, 20.02.2026
19:40 20.02.2026 (обновлено: 19:58 20.02.2026)
Россия доказала, что ее нельзя запугать, заявила Захарова
в мире, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия доказала, что ее нельзя запугать и нельзя ниоткуда вытравить только из-за того, что кому-то этого хочется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы доказали, что нас не запугать, тем более не вытравить нас ниоткуда, просто потому что кому-то это хочется или кому-то это нравится", - сказала Захарова в эфире "России 24".
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.
Ранее Захарова заявляла, что запрос на российскую культуру только вырос, несмотря на предпринимаемые странами Запада попытки ее отмены. Как отметила дипломат, сегодня Россия активно развивает международные культурные и гуманитарные проекты, направленные на защиту и укрепление традиционных ценностей, в том числе за рубежом.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций
