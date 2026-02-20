https://ria.ru/20260220/rossija-2075870389.html
Россия доказала, что ее нельзя запугать, заявила Захарова
Россия доказала, что ее нельзя запугать, заявила Захарова - РИА Новости, 20.02.2026
Россия доказала, что ее нельзя запугать, заявила Захарова
Россия доказала, что ее нельзя запугать и нельзя ниоткуда вытравить только из-за того, что кому-то этого хочется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:40:00+03:00
2026-02-20T19:40:00+03:00
2026-02-20T19:58:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_0:117:3124:1874_1920x0_80_0_0_ad833e3ac142a1d3701900293679cd43.jpg
https://ria.ru/20260220/sanktsii-2075763074.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_85e924f1cbfdc61d55c2ce2baa124e59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Россия доказала, что ее нельзя запугать, заявила Захарова
Захарова: Россия доказала, что ее нельзя ниоткуда вытравить и запугать
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия доказала, что ее нельзя запугать и нельзя ниоткуда вытравить только из-за того, что кому-то этого хочется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы доказали, что нас не запугать, тем более не вытравить нас ниоткуда, просто потому что кому-то это хочется или кому-то это нравится", - сказала Захарова
в эфире "России 24
".
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.
Ранее Захарова заявляла, что запрос на российскую культуру только вырос, несмотря на предпринимаемые странами Запада попытки ее отмены. Как отметила дипломат, сегодня Россия активно развивает международные культурные и гуманитарные проекты, направленные на защиту и укрепление традиционных ценностей, в том числе за рубежом.