МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия доказала, что ее нельзя запугать и нельзя ниоткуда вытравить только из-за того, что кому-то этого хочется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

« "Мы доказали, что нас не запугать, тем более не вытравить нас ниоткуда, просто потому что кому-то это хочется или кому-то это нравится", - сказала Захарова в эфире " России 24 ".

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.